أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الواعدة وجاذبة للاستثمارات الخليجية في كافة القطاعات

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية والأفريقية والمتوسطية، أن مصر تمثل أرضًا خصبة للفرص الاستثمارية في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص تفتح أبوابها أمام المستثمرين الخليجيين والشركاء من مختلف دول العالم.

وشدد الوكيل خلال الملتقى المصرى الخليجى اليوم الإثنين ، الذي يمثل أكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات، على أهمية تعزيز التعاون بين الغرف التجارية المصرية ونظيراتها الخليجية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مؤكدًا أن هذه العلاقات ما زالت تعكس جزءًا صغيرًا فقط من الإمكانيات والفرص المتاحة غير المستغلة.

وتطرق الوكيل إلى دور الشباب في الاستثمارات الخليجية بمصر، مستشهدًا بتجربة الشيخ صالح كامل، مؤسس الغرفة الإسلامية، الذي وصف مصر بأنها كانت أكثر الدول تحقيقًا للعوائد الاستثمارية مقارنة بأي بلد آخر، مؤكدًا أن الإصلاحات المالية والنقدية والاستثمارية المستمرة في مصر تهدف لتيسير أداء الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى الفرص الواعدة للتكامل التجاري مع أسواق إفريقيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومناطق التجارة الحرة الأخرى، مشددًا على ضرورة استغلال اتفاقية التير لتطوير مصر كمركز لوجستي عالمي عبر تكامل الموانئ والطرق العابرة للقارة الإفريقية، وخلق تحالفات قوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وإعادة إعمار دول الجوار العربية، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال مشاريع استصلاح الأراضي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والصناعية.

واختتم الوكيل كلمته بالتأكيد على أهمية تحقيق التكامل العربي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن هذا الحلم الشعبي يجب أن يُبنى على أسس واضحة للتعاون الثنائي والإقليمي.