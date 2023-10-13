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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«الأدب في مصر القديمة».. موضوع مؤتمر اليوم الثقافي الواحد بقصر روض الفرج

صدى البلد

أعلن قصر ثقافة روض الفرج، عن عقد مؤتمر اليوم الثقافي الواحد لأدباء وشعراء القاهرة، وذلك يوم الخميس، الموافق 19 أكتوبر، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور عمرو بسيوني، وإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لميس الشرنوبي.

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ومن المقرر أن ينظم قصر ثقافة روض الفرج، التابع لفرع ثقافة القاهرة، برئاسة إلهام واصف، وإدارة الشئون الثقافية بالفرع، مؤتمر اليوم الثقافي الواحد لأدباء وشعراء القاهرة، تحت عنوان “الأدب في مصر القديمة.. مقارنة بين الماضي والحاضر” دورة الأثري سليم حسن، في تمام الساعة 11 صباحا، بحضور كوكبة من رجال الفن والرياضة والإعلام.

ويرأس المؤتمر، الدكتور محمد أمين عبد الصمد عبد الحافظ، وأمين عام المؤتمر الأديب أحمد هاشم البنا.

ومن المقرر أن يشمل المؤتمر على الجلسة الافتتاحية، وبعدها عدد من التكريمات، فضلا عن فقرات فنية، وجلسات بحثية.

ثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة السلطان العثمانى العامة لقصور الثقافة القاهرة الكبرى ثقافة روض الفرج ثقافة القاهرة

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