كسور في القفص الصدري والرقبة.. تطورات الحالة الصحية لـ لاعب الوداد

كشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات حالة أسامة فلوح، نجم الوداد المغربي، بعد تعرضه لحادث أليم.



ووفقًا لصحيفة "هسبورت" المغربية فإن الوضع الصحي للاعب أسامة فلوح، نجم الوداد، مازال على حاله، إذ لم تُسجل أي تطورات في حالته بعد خضوعه للجراحة لوقف النزيف الداخلي.



وأضافت أن فلوح، لاعب الوداد مازال في غيبوبة، حيث يظل وضعه مستقرا إلا أنه لم يُسجل أي تحسن في حالته الصحية، بعد معاناته من مضاعفات النزيف الداخلي في الرأس وكسور في القفص الصدري والرقبة.



أخر تطورات حالة نجم الوداد



واختتمت أن إدارة نادي الوداد الرياضي مكلفة بجميع مصاريف علاج اللاعب