رانيا فريد شوقي: أولادي بيحقدوا عليا في البيت بسبب أبويا

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، أنها لا تتردد في المشاركة في أي عمل مسرحي لمؤسسة «أولادنا» لأنها عضو مؤسس بها منذ 7 سنوات، والتي تقوم على اكتشاف المواهب الفنية من ذوي الهمم.

وأوضحت رانيا فريد شوقى خلال حواره مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، إن ابنتها ملك تحب المودلز، مؤكدة أنها تتسم بالهدوء مع أطفالها في المنزل، معقبة:" ولادي بيحقدوا عليا عشان أنا بنت فريد شوقي".

تربيتنا زمان



وتابعت: معرفش اضرب أطفالي في البيت، تربيتنا زمان غير الجيل الحالي، أحنا مش زي الأجيال دي، الوضع اختلف، مبقاش في فرق بين أم البنات وأم الأولاد، الأم الأكثر مسؤولية في تربية الأبناء، كان نفسي أمي هي اللي تربي بناتي لأنهم صعابين جدا، دول بيحقدوا عليا علشان بنت فريد شوقي.