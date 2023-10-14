الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي وعلاقته بالدراسة

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن التوقيت الشتوي حيث من المقرر أن ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري، ليبدأ في هذا اليوم العمل بالتوقيت الشتوي مع تغيير الساعة، ما يعني أنه مُتبق فقط 13 يوما لبدء تطبيق هذا القرار وانتهاء التوقيت الصيفي رسميًا.

و توضيحًا للمعنى



فإن التوقيت الشتوي سيعود بمجرد الانتهاء من التوقيت الصيفي يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 23.59، وعليه سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة، ويبدأ العمل بالشتوي منتصف ليلة 27 من أكتوبر الجاري 2023

و كانت قد طبقت الحكومة المصرية قرار العمل بالتوقيت الشتوي على المحال التجارية وإلغاء العمل بالمواعيد الصيفية، وذلك من خلال منشور رسمي من وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قرر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن يتم…