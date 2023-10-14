عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز ترك التسبيح في السجود والاقتصار على الدعاء.. أزهري يجيب

صدى البلد

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا ، إن تسبيح الركوع والسجود سنة غير واجبة، فمن تركها عمدا أو سهوا، وكذا لو أبدل ذكر الركوع بذكر السجود فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.

وأضاف الركوع يجب في تعظيم الله وليس فيه دعاء اما ، السجود فالدعاء فيه أفضل فيجوز ترك التسبيح والدعاء مباشرة ، لأن أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد .


دعاء السجود في الصلاة 
 

سبحان ربي الأعلى فعن السيدة عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» أخرجه البخاري في صحيحه.

وعن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا قام إلى الصلاة، قال: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين، إن صلاتي، ونسكي، ومحياي، ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

وعن علي بن أبي طالب: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي، وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك».

وعن الرسول -صلى الله عليه وسلم-: وإذا ركع، قال: «اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي، وبصري، ومخي، وعظمي، وعصبي»، وإذا رفع، قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد».

وإذا سجد، قال: «اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه، وصوره، وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين» أخرجه مسلم في صحيحه.

 

السجود الصلاة الدعاء فى السجود دعاء السجود في الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية.. تفاصيل

طوفان الأقصي.. إسرائيل: مصرع 1400 شخص وإصابة الآلاف في هجوم المقاومة الفلسطينية

مفاجأة.. وكالة رويترز لم تتهم إسرائيل بقتل الصحفي عصام عبدالله حتى الآن

رد حاسم.. هل منع ليفربول لاعبيه من دعم القضية الفلسطينية؟

رئيس الوزراء يتفقد عدد من مشروعات بورسعيد الصناعية .. اليوم

جيش الاحتلال يعلن مصرع قائد المنظومة الجوية للمقاومة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عاد فيروس كورونا.. 10 تطورات حديثة يجب معرفتها

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

زي ماكدونالدز| طريقة عمل هاش براون في البيت بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

فيديو

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

فقد الحركة والبصر في 30 دقيقة.. تفاصيل المرض النادر لـ نجل محمد ثروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ