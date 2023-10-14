أخبار الفن| كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة .. تفاصيل إستشهاد الفنان الفسلطيني علي نسمان

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..



طلبت جوري بكر من متابعيها هعبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عدم الاحتفال بعيد ميلادها بسبب ما يحدث فى دولة فلسطين .

وقالت جوري بكر : بكرة عيد ميلادي واتمنى أن محدش يعملي منشن في الاستوري لصورة أو فيديو اشكركم من قلبي ، علشان بس محدش يزعل مني ولاسف مش حبة احتفل بيه السنة دي".

استشهد الفنان الفلسطيني على نسمان ، جراء غارة جوية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة ، وذلك خلال الساعات الماضية .

وجاء استشهد الفنان الفلسطيني علي نسمان، بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

تداول عدد من رواد موقع الفيديوهات الشهير “ تيك توك ” فيديو للفنانة أصالة ، وهي ترتدي زي خلال أحد حفلاتها مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني .

وظهرت الفنانة اصالة فى الفيديو وهي ترتدي فستان من اللون الاسود ، وبه ألوان من الأخضر والأحمر ، مستوحي من الزي الفلسطيني.

خلال الشهور الماضية أصبح أسم نجل الفنان محمد ثروت “ أحمد ثروت ” ، متداول بشكل كبير لدي المشاهدين ، وذلك بعد ان تعرض الى وعكة صحية خطيرة ، اثارت قلق كل المشاهدين .

طرحت منصة watch it ، مساء أمس ، أولي حلقات مسلسل “صوت صورة ” ، قبل طرحها على شاشات التليفزيون ، اليوم .

وكشفت الحلقة الاولي من صوت وصورة عن رضوي - حنان مطاوع - التى تتقدم الى وظيفة لدي طبيب شهير - مراد مكرم - ، الا انها تشعر بالقلق بسبب سوء سمعته ، الا ان زوجها وليد فواز يقنعها بالموافقة نظراً لاحتياجهم الى اموال .

تحل اليوم ذكري وفاة الفنان القدير محمود ياسين ، والذى يعد واحدا من أهم الممثلين فى التاريخ المصري ، حيث قدم مايقرب من 300 عملاً فنياً ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون .

ولد محمود ياسين بمدينة بورسعيد، و كان والده موظفا في هيئة قناة السويس، وكانوا يعيشون في فيلّا ملكا لشركة القناة.

كشفت الفنانة كارول سماحة عن العديد من التفاصيل حول حياتها الشخصية ، وذلك اثناء حلولها ضيفة على برنامج زمن ، من تقديم الإعلامية راغدة شلهوب .

وقالت كارول سماحة : ابنتي تصلي لانها مسلمة تبعاً لوالدها وتعرف تفاصيل دينها الاسلامي والمناسبات الخاصة به ، الا انها تذهب معي إيضاً الكنسية وتصلي ، زوجي يعرف هذا الامر ، فهي لديها 8 سنوات الا انها واعية لهذا الامر .



