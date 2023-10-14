فقد الحركة والبصر في 30 دقيقة.. تفاصيل المرض النادر لـ نجل محمد ثروت

خلال الشهور الماضية أصبح أسم نجل الفنان محمد ثروت “ أحمد ثروت ” ، متداول بشكل كبير لدي المشاهدين ، وذلك بعد ان تعرض الى وعكة صحية خطيرة ، اثارت قلق كل المشاهدين .

أحمد ثروت كشف عن تفاصيل مرضه ، وذلك خلال استضافته فى أحدي الحلقات التليفزيونية ، بعد ان بدأ رحلته فى التماثل للشفاء .

المرض الذى أصيب به أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت ، مرض نادر لدرجة أنه يصيب شخص واحد من كل 100 مليون شخص.

وقال أحمد ثروت انه مرض مناعي سريع الانتشار فى الجسم، وفور شعوري بتعب انتقل للمستشفى سريعا وبعد الفحوصات تقرر بقائه داخلها.

وعن العلاج قال نجل محمد ثروت: خدت 60 حقنة فى 5 ايام فقط بمعدل 12 حقنة كل يوم طول الحقنة حوالى 30 سم ".

وعن الألم الذي كان يشعر به قال:" كانت فيه حرب مناعية داخل جسمى وكنت شبه فاقد للرؤية والحركة .

أعراض المرض :

وقال أحمد ثروت عن بداية شعوره بالتعب : "فجأة وانا فى الشغل كحيت دم وقولت لخطيبى يلا نمشى".

وأشار أحمد ثروت، إلى أنه خلال ذلك الوقت كان يشعر بعدم اتزان أثناء المشى، معقبا: "مكنش فيه اتزان وكنت حاسس انى ماشى على إسفنج وليس أرض صلبة".

وأكد أحمد ثروت قائلا: "الغريب فى المرض الذي أصبت به أنه سريع جدا، وفقدت الحركة تمام خلال 30 دقيقة وعينى قفلت".

تفاصيل رحلة العلاج :

تحدث أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت،عن تفاصيل رحلته للعلاج بألمانيا من مرضه النادر.

ووصف أحمد ثروت خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر قناة "أون اى"، رحلة علاجه قائلا:" كانت عذاب، وفي ألمانيا رحلة العلاج بدأت بسحب سائل من المخ بدون تخدير".



وأكد أحمد ثروت قائلا:" عملية سحب السائل من المخ كانت بدون بنج حتى لا تتغير التركيبات الكيميائية للسائل".

عزيمة وإصرار :

وأكد أحمد ثروت: أنه رغم الدعم الكبير من الجميع إلا أنه كان لديه إصرار وعزيمة على تجاوز مرضه، معقبا:"رغم فقدانى التام للحركة كنت برفض حد يساعدنى فى دخول الحمام".

وأضاف أحمد ثروت قائلا:" كنت بزحف على الارض زى الاطفال وأدخل الحمام، لان لو سبت حد يساعدنى كانت عزيمتي هتضعف".