ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

احتلت القضية الفلسطينية أولوية لدى الدولة المصرية منذ القدم . حيث أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير ، كما أن دورها فى الصراع العربى الفلسطيني الإسرائيلى ثابت .

و من خلال استعراض الدور و المواقف المصرية حكومة و شعب من القضية عبر أكثر من نصف قرن نجد أن اسم مصر ارتبط بالقضية الفلسطينية إرتباط دائم ثابت تمليه إعتبارات الأمن القومى و روابط الجغرافيا و التاريخ و الدم و القومية العربية مع شعب فلسطين ، لذلك لم يكن الموقف المصرى من قضية فلسطين فى أى مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية ، و لم يكن أبداً ورقةً أو مجالاً لمساومات إقليمية أو دولية .



حيث كانت ومازالت وستظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية ، و مصر لم و لن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود و تتفاعل و تناصر القضية الفلسطينية منذ نشأتها ، و تمثل ذلك فى مواقف رؤسائها و المسئولين بها فى المحافل و المؤتمرات الإقليمية و الدولية علي مر الأزمنة والعصور ، و كذلك فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى على مدار التاريخ ، كما حرصت القيادة المصرية خلال الخمس عقود الماضية على إيجاد سند قانونى لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة و من الدول الأعضاء بها و كذلك من المنظمات الأقليمية و الدولية الفاعلة فى السياسة الدولية و ذلك بإقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هامة جداً لتحقيق سلام عادل و شامل و دائم .



بعد عملية طوفان الأقصى و ما تبعها من إعتداءات إسرائيلية غاشمة على غزة سارع سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي إلى التنسيق مع الغالبية العظمى من قادة العالم من منطلق الموقف المصرى التاريخى القائم على الإلتزام بكل القضايا العربية ، و على رأسها القضية الفلسطينية و التى لن يتم السماح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى و بأى طريقة كانت ، إدراك سيادة الرئيس أن التصعيد الحالى خطير للغاية و له تداعيات قد تطال أمن و إستقرار المنطقة ، حيث أكد سيادة الرئيس أن لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف ، تدرك مصر أن المخطط واضح لخدمة أهداف الإحتلال القائمة على تصفية الأراضى الفلسطينية من سكانها بإجبارهم على الإختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم و توطين أهالى غزة فى سيناء .



تصدير فكرة توطين أهالى غزة فى سيناء سيناريو كارثى ليس فى صالح القضية الفلسطينية ، لأن من مصلحة الجانب الصهيونى تفريغ غزة من الشعب الفلسطينى ، و السيطرة على القطاع بشكل كامل و ضرب مشروع إقامة الدولة الفلسطينية في مهده عن طريق خلق وطن بديل لهم ، تصدير تلك الفكرة ليس فى صالح القضية الفلسطينية و لا الشعب الفلسطينى ، إن الشعب الفلسطينى الصامد لن يقبل بتلك الفكرة التى يروج لها الخبثاء ، بل على العكس سيتمسك بأرضه لآخر نفس فى حياة آخر فلسطينى .



الشعب المصرى لا يقبل أن تستباح حدوده أو تستباح أرضه و أيضاً لا يقبل أن يترك الشعب الفلسطينى أرضه ، و أن يتنازل عن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس ، لقد ارتوت سيناء بدماء المصريين حتي يستعيدوا من الأعداء كل شبر من أرضهم و كان المقابل أرواحهم ، ولذلك ستظل سيناء مصرية و لن تفرط مصر فى أرضها لتحقيق هدف و حلم طالما حلموا به و خططوا له بنزع أرض الفيروز لتصفية حساباتهم و حلمهم القديم ، و إنهاء القضية الفلسطينية للأبد .



هذه هى مصر و هذه هى مواقفها و هذه هى ثوابت الرئيس ( عبد الفتاح السيسى ) التى لا تقبل القسمة على إثنين ، و دوره الدائم لحماية مصالح الوطن و حدوده و أمنه القومى .