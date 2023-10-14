عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

ريهام العادلي
ريهام العادلي

احتلت القضية الفلسطينية أولوية لدى الدولة المصرية منذ القدم . حيث أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير ، كما أن دورها فى الصراع العربى الفلسطيني الإسرائيلى ثابت .

 و من خلال استعراض الدور و المواقف المصرية حكومة و شعب من القضية عبر أكثر من نصف قرن نجد أن اسم مصر ارتبط بالقضية الفلسطينية إرتباط دائم ثابت تمليه إعتبارات الأمن القومى و روابط الجغرافيا و التاريخ و الدم و القومية العربية مع شعب فلسطين ، لذلك لم  يكن الموقف المصرى من قضية فلسطين فى أى مرحلة يخضع لحسابات مصالح آنية ، و لم يكن أبداً ورقةً أو مجالاً لمساومات إقليمية أو دولية .


حيث كانت ومازالت وستظل مصر المساند الأكبر لقضية العرب الأولى بصفتها أكبر دولة عربية ، و مصر لم و لن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود و تتفاعل و تناصر القضية الفلسطينية منذ نشأتها ، و تمثل ذلك فى مواقف رؤسائها و المسئولين بها فى المحافل و المؤتمرات الإقليمية و الدولية علي مر الأزمنة والعصور ، و كذلك فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى على مدار التاريخ ، كما حرصت القيادة المصرية خلال الخمس عقود الماضية على إيجاد سند قانونى لقيام دولة فلسطينية معترف بها من الأمم المتحدة و من الدول الأعضاء بها و كذلك من المنظمات الأقليمية و الدولية الفاعلة فى السياسة الدولية و ذلك بإقتناع تام بأن تحقيق هذه الخطوة هامة جداً لتحقيق سلام عادل و شامل و دائم .


بعد عملية طوفان الأقصى و ما تبعها من إعتداءات إسرائيلية غاشمة على غزة سارع سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي إلى التنسيق مع الغالبية العظمى من قادة العالم من منطلق الموقف المصرى التاريخى القائم على الإلتزام بكل القضايا العربية ، و على رأسها القضية الفلسطينية و التى لن يتم السماح بتصفيتها على حساب أطراف أخرى و بأى طريقة كانت ،  إدراك سيادة الرئيس أن التصعيد الحالى خطير للغاية و له تداعيات قد تطال أمن و إستقرار المنطقة ، حيث أكد سيادة الرئيس أن لا تهاون أو تفريط فى أمن مصر القومى تحت أى ظرف ، تدرك مصر أن المخطط واضح لخدمة أهداف الإحتلال القائمة على تصفية الأراضى الفلسطينية من سكانها بإجبارهم على الإختيار بين الموت تحت القصف أو النزوح خارج أراضيهم و توطين أهالى غزة فى سيناء .


تصدير فكرة توطين أهالى غزة فى سيناء سيناريو كارثى ليس فى صالح القضية الفلسطينية ، لأن من مصلحة الجانب الصهيونى تفريغ غزة من الشعب الفلسطينى ، و السيطرة على القطاع بشكل كامل و ضرب مشروع إقامة الدولة الفلسطينية في مهده عن طريق خلق وطن بديل لهم ، تصدير تلك الفكرة ليس فى صالح القضية الفلسطينية و لا الشعب الفلسطينى ، إن الشعب الفلسطينى الصامد لن يقبل بتلك الفكرة التى يروج لها الخبثاء ، بل على العكس سيتمسك بأرضه لآخر نفس فى حياة آخر فلسطينى .


الشعب المصرى لا يقبل أن تستباح حدوده أو تستباح أرضه و أيضاً لا يقبل أن يترك الشعب الفلسطينى أرضه ، و أن يتنازل عن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس ، لقد ارتوت سيناء بدماء المصريين حتي يستعيدوا من الأعداء كل شبر من أرضهم و كان المقابل أرواحهم ، ولذلك ستظل سيناء مصرية و لن تفرط مصر فى أرضها لتحقيق هدف و حلم طالما حلموا به و خططوا له بنزع أرض الفيروز لتصفية حساباتهم و حلمهم القديم ، و إنهاء القضية الفلسطينية للأبد .


هذه هى مصر و هذه هى مواقفها و هذه هى ثوابت الرئيس ( عبد الفتاح السيسى ) التى لا تقبل القسمة على إثنين ، و دوره الدائم لحماية مصالح الوطن و حدوده و أمنه القومى .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

مصر تحذر إسرائيل.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. عمرو أديب يشن هجوما حادا على قوات الاحتلال| توك شو

الفراخ رخصت ولسة.. قرار حكومي بخفض أسعار الدواجن والبيض غدا

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

موضوعات متعلقة

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

ترشيحاتنا

230 ناشطا فلسطينيا.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال وملاحقة رجال المقاومة

جوتيريش: الوضع في غزة خطير والحروب لها قواعد

دعاء يوم السبت.. ردده الآن واجعله أسبوع الأرزاق غير المتوقعة والأمنيات المستحيلة

طيران الاحتلال يواصل قصف المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة

شاهد| استشهاد رضيعة في قطاع غزة

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

تجاوزت الـ 70 عاما .. نظام غذاء سيدة فرنسا الأولى يتحدى الشيخوخة

قبل عرضها تليفزيونياً.. تعرف على أحداث أولى حلقات مسلسل "صوت وصورة "

أصغر متجر في العالم يثير جدل لن تتوقع السبب .. ما القصة؟

فيديو

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

فقد الحركة والبصر في 30 دقيقة.. تفاصيل المرض النادر لـ نجل محمد ثروت

أصالة بفستان مستوحي من الزي والعلم الفلسطيني فى أحدث ظهور|شاهد

الموعد الرسمي للتوقيت الشتوي وعلاقته بالدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

اﻟﻤﺰﻳﺪ