في عيد ميلادها… إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

يصادف 14 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة جوري بكر والتي أتمت اليوم عامها الـ35، وتعتبر من النجمات اللاتي تجذب الأنظار نحوها بأناقتها وجمالها.

تحرص جوري بكر على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

كشفت صور جوري بكر على الأ نستجرام عن ذوقها الراقي في أختيار الإطلالات التي تظهر سواء الكلاسيك أو الكاجوال، فهي تحرص على التنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.

تقوم جوري بكر بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات الراقية التي تزيد من أناقتها إضافة إلى الحقائب والأحذية التي تمنحها إيضا إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد جوري بكر على تسريحات الشعر و صيحات المكياج التي تتناسب مع وجهها و تبرز جمالها أيضا.

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر

جوري بكر