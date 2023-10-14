فادحة.. فيديو يوضح حجم خسائر الاحتلال إثر طوفان الأقصى

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لآثار سقوط صواريخ المقاومة في الداخل الإسرائيلي.

وأظهرت مقاطع الفيديو حجم الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الاحتلال نتيجة لهجوم المقاومة الفلسطينية.



وقد أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة تحذيرات من قصف صاروخي وقذائف في تل أبيب، بمناطق ريشون لتسيون، جفعتايم، غانوت، أزور، مشمار شيفا، حولون، هرتسليا، رمات غان، بني براك، جفعات شموئيل، أشدود، شتوليم، وسدي عوزياهو.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023.

وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطينيا بينهم 583 طفلا، إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.