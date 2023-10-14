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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جوتيريش: الوضع في غزة خطير والحروب لها قواعد

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة

ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وغزة، أن "حتى الحروب لها قواعد"، داعيا إلى حماية المدنيين الذين لا يجوز أيضا "استخدامهم دروعاً".

وقال جوتيريش للصحفيين إن "الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير"، مشدداً على أن "النظام الصحي على وشك الانهيار" و"المشارح مكتظة" فضلاً عن "أزمة المياه" في القطاع الفلسطيني المحاصر، وجاء ذلك ضمن فيديو عرضته فضائية يورونيوز.

كما حث إسرائيل على "تجنب وقوع كارثة إنسانية"، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني إلى مغادرة شمال قطاع غزة.
 

انطونيو جوتيريش مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة غزة إسرائيل

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