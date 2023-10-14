جوتيريش: الوضع في غزة خطير والحروب لها قواعد

ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ، قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وغزة، أن "حتى الحروب لها قواعد"، داعيا إلى حماية المدنيين الذين لا يجوز أيضا "استخدامهم دروعاً".

وقال جوتيريش للصحفيين إن "الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير"، مشدداً على أن "النظام الصحي على وشك الانهيار" و"المشارح مكتظة" فضلاً عن "أزمة المياه" في القطاع الفلسطيني المحاصر، وجاء ذلك ضمن فيديو عرضته فضائية يورونيوز.

كما حث إسرائيل على "تجنب وقوع كارثة إنسانية"، بعد أن دعا الجيش الإسرائيلي أكثر من مليون فلسطيني إلى مغادرة شمال قطاع غزة.

