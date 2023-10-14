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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طيران الاحتلال يواصل قصف المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

استهدف طيران الاحتلال سوق مخيم النصيرات قبل قليلا في استمرار لاستهدافه المدنيين.
قالت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات حربية للاحتلال الاسرائيلي واصلت قصفها منذ قليل على المناطق الوسطى والشمالية من قطاع غزة.
يعد ذلك لحالة العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة بزعم تدمير حماس.
وقام  طيران الاحتلال بقصف منزل وسط خانيونس. 
وقبلها قامت طائرات الاحتلال الحربية باستهداف منزل في منطقة الفاخورة بمعسكر جباليا.
 

احتلال الاسرائيلي استهداف الاحتلال الإبادة

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