عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نزوح 400 ألف فلسطيني من غزة إلى جنوب القطاع

ارشيفي
ارشيفي

كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن عشرات الآلاف من أهالي غزة فروا باتجاه الجنوب. 

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن ذلك جاء بعدما أمهلت إسرائيل الفلسطينيين 24 ساعة للجلاء عن شمال القطاع قبل هجوم بري مرتقب".

وبين المكتب على موقعه الالكتروني انه :" قبل أمر الإخلاء نزح ما يربو على 400 ألف فلسطيني داخل القطاع بسبب الأعمال القتالية".

ويشار إلى أن  منظمة الصحة العالمية، قد دعت دولة الاحتلال  إلى إلغاء أوامرها لأكثر من مليون شخص يعيشون في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم، والتوجه جنوبا".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

تحذير عاجل من عمرو أديب لفخر العرب محمد صلاح بسبب فلسطين

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

سبب رفض كولر ضم عمر كمال عبد الواحد| شاهد

موضوعات متعلقة

فلسطين.. زوراق الاحتلال تواصل قصفها لشاطئ غزة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب وقف التهجير القسري لسكان غزة

ترشيحاتنا

الأوضاع تشتعل| إعلان فلسطيني بشأن 40 ألف مقاتل.. وطلب أمريكي روسي لإسرائيل

5 خطوط ساخنة للحصول على خدمات الأحوال المدنية.. تفاصيل

طوفان الأقصي.. إسرائيل: مصرع 1400 شخص وإصابة الآلاف في هجوم المقاومة الفلسطينية

مفاجأة.. وكالة رويترز لم تتهم إسرائيل بقتل الصحفي عصام عبدالله حتى الآن

رد حاسم.. هل منع ليفربول لاعبيه من دعم القضية الفلسطينية؟

رئيس الوزراء يتفقد عدد من مشروعات بورسعيد الصناعية .. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل عاد فيروس كورونا.. 10 تطورات حديثة يجب معرفتها

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

زي ماكدونالدز| طريقة عمل هاش براون في البيت بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة و الصحة| احذر تناول الثوم في تلك الحالات... ابعد عن 10 أطعمة لو كنت ترغب بإنقاص الوزن

فيديو

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

شاهد.. اخر فيديو للفلسطينى على نسمان قبل استشهاده فى غارة إسرائيلية

داخلها شباب.. إلقاء فتاة بملابس عارية وممزقة من سيارة| شاهد

كارول سماحة : ابنتي مسلمة وتذهب معي للكنيسة I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ