نزوح 400 ألف فلسطيني من غزة إلى جنوب القطاع

كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن عشرات الآلاف من أهالي غزة فروا باتجاه الجنوب.

وأشار مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن ذلك جاء بعدما أمهلت إسرائيل الفلسطينيين 24 ساعة للجلاء عن شمال القطاع قبل هجوم بري مرتقب".

وبين المكتب على موقعه الالكتروني انه :" قبل أمر الإخلاء نزح ما يربو على 400 ألف فلسطيني داخل القطاع بسبب الأعمال القتالية".

ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قد دعت دولة الاحتلال إلى إلغاء أوامرها لأكثر من مليون شخص يعيشون في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم، والتوجه جنوبا".

