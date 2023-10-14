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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم| زيادة فرص سقوط الأمطار على مناطق تشمل القاهرة الكبرى

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ومن المتوقع تسجل درجة الحرارة العظمى خلال الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى ٢٩ درجة مئوية.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من (٥٠ إلى٦٠٪) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة  إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح أيضا خلال الطقس اليوم، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف خلال ساعات الليل المتأخرة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

مناطق الأمطار ودرجات الحرارة

وتتوسع فرص الامطار خلال الطقس اليوم، لتشمل مناطق بالقاهرة الكبرى بنسب خفيفة على مدار ساعات اليوم وجنوب الوجه البحري، وتكون بنسب أعلى على مناطق السواحل الشمالية للبلاد.

وحول درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 18 درجة

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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