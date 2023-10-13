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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم

صدى البلد

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف خلال ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، ليسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يستمر تشكل السحب على شمال البلاد، ما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار، مشيرة إلى أن الفرصة قائمة، اليوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وذكرت الأرصاد، في بيان، أن الأجواء لطيفة وتميل للبرودة في آخر الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد، أوضحت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية، جاءت على النحو الآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 27 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 34 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 32 درجة.

- مئوية جنوب الصعيد 35 درجة مئوية.

تحذير من الشبورة 

حذرت هيئة الأصاد من الشبورة صباحا على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

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الأرصاد: أمطار متفرقة على مناطق بالقاهرة الكبرى والسواحل


الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 22
العاصمة الإدارية 30 21
6 أكتوبر 31 21
بنهــــا 30 22
دمنهور 29 21
وادي النطرون 31 22
كفر الشيخ 29 21
المنصورة 29 22
الزقازيق 30 22
شبين الكوم 30 21
طنطا 29 21
دمياط 28 22 
بورسعيد 28 22
الإسماعيلية 30 20
السويس 31 21
العريش 29 20
رفح 29 21
رأس سدر 33 23
نخل 30 16
كاترين 25 16
الطور 28 22
طابا 31 24
شرم الشيخ 34 26
الإسكندرية 27 21
العلمين الجديدة 26 21
مطروح 27 20
السلوم 26 18
سيوة 30 17
رأس غارب 32 25
الغردقة 33 25
سفاجا 32 25
مرسى علم 33 26
شلاتين 34 25
حلايب 32 26
أبو رماد 33 25 
رأس حدربة 31 26
الفيوم 30 19
بني سويف 31 19
المنيا 32 18
أسيوط 31 18
سوهاج 34 21
قنا 34 22
الأقصر 35 23
أسوان 35 24
الوادي الجديد 33 20
أبوسمبل 35 25

الأرصاد هيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة الامطار طقس

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