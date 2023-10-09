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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: أمطار متفرقة على مناطق بالقاهرة الكبرى والسواحل

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ومناطق من الوجه البحرى وسيناء.

في الوقت الذي أظهرت فيه صور الأقمار الصناعية، وجود بعض السحب على شرق البلاد وسيناء، كما ظهرت بعض السحب المتفرقة على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى والتي يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا، يستمر مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، بينما يكون حار على جنوب سيناء ،شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويشهد الطقس غدا، انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار نشاط الشبورة المائية خلال الطقس غدا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

ويشهد الطقس غدا، استمرار فرص الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول درجات الحرارة غدا المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 22 درجة

جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25 درجة

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس غدا درجات الحرارة درجات الحرارة غدا

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