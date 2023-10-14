صفقة لا تفوت.. خصم 42 % على جوال آيفون 12 في السعودية

تشمل عروض الصيف على مواقع التجارة الإلكترونية، خصومات رائعة على هواتف آيفون الرائدة من آبل، حيث توفر تلك المواقع عروضا مغرية على الأجهزة الباهظة الثمن مما يمنح العملاء فرصة لشراء هواتفعم المفضلة بسعر أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.



خصم 42 % على جوال آيفون 12 في السعودية

ولحسن الحظ، يتوفر جوال آيفون 12 من آبل، مقابل خصما مغريا يقدر بـ 42%، على أحد مواقع التجارة الإلكترونية في السعودية، حيث يباع بسعر أقل من سعره الأصلي بأقل من 1600 ريال سعودي.

ويتوفر إصدار الشرق الأوسط، من جوال آيفون 12، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت، باللون الأسود، في السعودية مقابل سعر 2199 ريال سعودي بدلا من 3799 ريال سعودي.

خصم 42 % على جوال آيفون 12 في السعودية

مواصفات آيفون 12

جاء جوال آيفون 12، بشاشة من نوع Super Retina XDR OLED، تبلغ قياسها 6.1 بوصة، وبدقة 2532 × 1170 بكسل، محمية بطبقة من السيراميك المقاوم للصدمات Ceramic Shield glass.

ويتم تشغيل جوال آيفون 12، بواسطة معالج آبل A14 Bionic، المطور بدقة تصنيع 5 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 أو 256 جيجابايت.

ويتمتع جوال آيفون 12، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم ميزة التثبيت البصري OIS، مصحوبة بعدسة ultrawide بدقة 12 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم جوال آيفون 12، بطارية بقوة 2815 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، ويأتي الجهاز بتصميم مميز بحواف مسطحة وإطار من الألومنيوم وخلفية من الزجاج ويبلغ وزن iPhone 12 حوالي 164 جراما، إلى جانب دعم مقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68 حيث يمكن للهاتف تحمل الغمر في الماء حتى 6 أمتار لمدة تصل إلى 30 دقيقة.