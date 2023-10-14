طوفان الأقصي.. إسرائيل: مصرع 1400 شخص وإصابة الآلاف في هجوم المقاومة الفلسطينية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت ارتفاع أعداد القتلي، نتيجة عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال، لـ 1400 بالإضافة إلى إصابة أكثر من 3000 آخرين.

وأجرت قيادة كتائب القسام معاينة لقواتها ووحداتها المقاتلة بعد الغارات العنيفة، حيث تبين أن حجم الإصابات في صفوفها محدود جداً.

ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مصادرها انه لم تتم إصابة أي نفق، وأن الأسلحة الخاصة بمواجهة الحملات البرية لا تزال سليمة كلها.

وأكدت كتائب القسام تأهب أكثر من 40 ألف مقاتل.

كما تم إطلاق رشقات صاروخية كثيفة من قطاع غزة تجاه عسقلان ومستوطنات غلاف غزة وسط دوي صافرات الإنذار في تلك المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.