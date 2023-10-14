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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستجدات الطقس| سحب منخفضة تغطي السواحل وأمطار خلال ساعات

سحب منخفضة تغطي السواحل
سحب منخفضة تغطي السواحل

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا لآخر تحديث للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تظهر وجود سحب منخفضة  تغطي مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والتى تؤدي إلى سقوط أمطار على بعض المناطق خلال الساعات القليلة القادمة.

سحب منخفضة تغطي السواحل 

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، متوقع أن يشهد سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث من (٥٠ إلى٦٠٪) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

سحب منخفضة تغطي السواحل

كما تنشط الرياح أيضا خلال الطقس اليوم، على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف خلال ساعات الليل المتأخرة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وعن حالة الأجواء، قالت إن الطقس اليوم، يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، حيث من المتوقع تسجل درجة الحرارة العظمى خلال الطقس اليوم، على القاهرة الكبرى ٢٩ درجة مئوية.

سحب منخفضة تغطي السواحل

مناطق الأمطار ودرجات الحرارة

وتتوسع فرص الامطار خلال الطقس اليوم، لتشمل مناطق بالقاهرة الكبرى بنسب خفيفة على مدار ساعات اليوم وجنوب الوجه البحري، وتكون بنسب أعلى على مناطق السواحل الشمالية للبلاد.

وحول درجات الحرارة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء 32 للعظمى والصغرى 23 درجة

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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