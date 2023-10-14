الأطفال والنساء.. ضحايا حملة إبادة الإحتلال للشعب الفلسطيني

تستهدف غارات الاحتلال الإسرائيلي، المدنيين في كل قطاع غزة ليسقط شهداء كل لحظة من ضمنهم الأطفال الذين ارتقت أرواحهم بشكل كبير.

وقالت منظمة الدفاع عن الأطفال، صباح اليوم السبت، إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 614، وهو رقم مرشح للارتفاع.

يمثل ذلك عمليا ثلث عدد الضحايا الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب.

وهذا يعني أن القصف الإسرائيلي أودى بحياة نحو 31 طفلا فقط في الساعات الأخيرة.

وتوقعت المنظمة أن ترتفع الحصيلة في ظل منع إسرائيل الفلسطينيين في القطاع المحاصر من الحصول على الغذاء والماء والكهرباء والإمدادات الطبية.

وأكدت المنظمة، أنه نتيجة العدوان الإسرائيلي فان المخاوف تتزايد من أن ما يجري حملة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.