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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بيان عاجل وتحركات بمجلس النواب بشأن انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل

صور من غزة
صور من غزة

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، ببيان عاجل الى وزير الخارجية بمجلس النواب بشأن  “جرائم عدوان الاحتلال الصهيوني على مواطني فلسطين”؛ موضحة ان جرائم العدوان من الاحتلال الصهيوني مازالت تستهدف المواطنين العزل في فلسطين حيث تصل تلك الجرائم لجرائم حرب ضد الإنسانية، وما يجري يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واعتداء واضحا على مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان.

وأوضحت هالة ابو السعد، أن المجازر بحق المدنيين والعزل من النساء والأطفال، تستمر من خلال قصف عشوائي غاشم لا يفرق بين المدارس والبنايات السكنية وحتى سيارات الإسعاف، وإغلاق تام لكل سبل الحياة، وقطع للمياه والغذاء، وعدم وصول المساعدات الإنسانية من مساعدات طبية وغذائية، ويعد ذلك انتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف الأربعة المعنية بأوضاع المدنيين والجرحى والنساء والأطفال وقت الحرب.

وأضافت عضو مجلس النواب، إن ما وصلت إليه الأوضاع من تدهور لم يكن إلا نتيجة عدم احترام الاحتلال الصهيوني لأي من قرارات الشرعية الدولية مع صمت كامل وازدواجية المعايير للمجتمع الغربي، حيث تنتهك مبادئ حقوق الانسان تحت سمع وبصر العالم أجمع دون أي حساب على جرائم الاحتلال.

ووجهت هالة ابو السعد التحية لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الكاملة وبناء دولته المستقلة على كل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس، موجهة التحية للموقف المصري الساعي بكل جهد لإيصال المساعدات إلى أهلنا في فلسطين والداعي إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وحقن دماء الأبرياء، ونطالب بمزيد من هذه الجهود المصرية التي يراها العالم أجمع.

من جانبه،  طالب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولى بالتحرك الفوري من أجل التصدي إلى دعوات التهجير التي تطلقها قوات الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة، وإجبارهم على إخلاء المناطق الشمالية والتوجه خلال  24 ساعة فقط نحو الجنوب، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تعتمد على الغارات الجوية الكثيفة التي لم تشهدها غزة من قبل لإجبار أكبر عدد من السكان على الهجرة الجماعية.

وقال "محسب"، إن مصر لن تتوانى لحظة عن التصدي للمخطط الإسرائيلي بترحيل الأزمة إلى دول الجوار، حفاظا على حدودها وأمنها القومي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة  أعلنت أن ما يقرب من 400 ألف فلسطيني في غزة نزحوا قبل أوامر الإخلاء الإسرائيلية، وأن عشرات الآلاف فروا باتجاه الجنوب بعد صدور الأوامر، محذرا من تبعات استمرار النزوح الذي من المتوقع أن يطال 1.1 مليون فلسطيني حال مواصلة إسرائيل ممارستها الإجرامية بحق سكان غزة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما تقوم به إسرائيل من ممارسات يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تماما، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفورى للضغط على إسرائيل للتوقف عن إجرامها وحرب الإبادة التي تمارسها بحق الفلسطنيين، والعودة فورا إلى المسار التفاوضي وضبط النفس، وتنفيذ القرارات الأممية في هذا الشأن، حيث أصبح لا  بديل الأن عن حل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 .

ودعا النائب أيمن محسب، دول العالم للضغط على إسرائيل من أجل توصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع لتخفيف معاناتهم، في ظل إصرار الاحتلال على سياسة الحصار والتجويع ومنع وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان، ومواصلة قطع الكهرباء والمياه في خطوة لا إنسانية هدفها تجويع الشعب الفلسطيني، حتى لا يكون أمامه خيارا سوى النزوح والتخلى عن أرضه.

وصف الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التى أكد فيها الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمراً يمكن أن يؤدى إلى السلام وأن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية بالمهمة والحاسمة والتى جاءت فى توقيت مهم للرد على كل من يرددونمثل هذه الأمور غير الشرعية والمرفوضة بشكل قاطع من مصر بجميع مؤسساتها وشعبها العظيم.

وقال (رمزى) فى بيان له أصدره اليوم إنه يجب على المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أن يعى هذه التصريحات من الرئيس الروسى بوتين مؤكداً أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والاسرائيليين لايتطلب سوى الضغط الحقيقى من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن منظمة الامم المتحدة ومجلس الامن والولايات المتحدة الاميركية وجميع الدول الكبرى والمحبة للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما وصف المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة بالتاريخية والمهمة مشيراً الى أنها كشفت وبكل الصدق والامانة رؤية مصر الواضحة والحاسمة لدعم القضية الفلسطينية وابعاد مخططات تفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين لابقاء القضية الفلسطينية وافشال مخططات تصفيتها.

وقال (مسعود) فى بيان له أصدره اليوم  : إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أنه وعلى مدى أكثر من نصف قرن أن مصر كانت ولاتزال وستظل من أكثر الدول التي تحملت كثيرًا من أجل القضية الفلسطينية وخاضت حروبًا حتى تعود الأرض لأهلها وكان لها دور تاريخى في حل الأزمات التي تعرقل حصول الفلسطينيين على حقوقهم مؤكداً أن ذلك الأمر ليس بجديد على الدور المصري والقيادة السياسية.

وأكد المهندس أمين مسعود أن كلمة الرئيس السيسى كشفت عن المخططات الخبيثة لتفريغ قطاع غزة من الفلسطينيين من أجل تنفيذ المخطط الاسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية

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