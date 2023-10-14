مدبولي يتفقد الشبكة الوطنية للخدمات والطوارئ ببورسعيد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الموحدة ورافقه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

واستمع مدبولي ، لشرح حول ما تقوم به الشبكة الوطنية من خدمات وطوارئ ، وتجري مدبولي حوار مع عدد من المسئولين في الشبكة من جميع الجهات المعنية ومنهم هيئة الاسعاف والذي سأله عن عمله وهل الهيئة عندما تتلقي بلاغا بإصابات يكون لديهم المعلومات عن غرف العناية المركزة المتوفرة في المستشفيات وكان رد الموظف المسئول انه لديه جميع جداول المستشفيات والتي ينقل لها المصاب مباشرتا.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطوير ورفع كفاءة مبني ديوان عام محافظة بورسعيد .

ويرافقه وزير وزير التنمية هشام امنة و اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من المسئولين.

واستمع مدبولي ، لشرح حول تطوير ديوان عام المحافظة وتكلفة تطويره والمدة الزمنية التي استغرقت التطوير .

ومن المقرر أن يبدأ مدبولي، جولة في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد التي تشهد نشاطًا ملحوظًا يتمثل في إنشاء عدد من المصانع الجديدة أو التوسع في مصانع قائمة.

ومن بين هذه المشروعات مصنع إنتاج الغازات الذي يُقام على مساحة ألف متر مربع، و يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.