ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي باللبن ؟.. أضرار غير متوقعة

لا غنى للبعض عن شرب الشاي باللبن خصوصا انه المشروبات التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع انحاء العالم، لكن هل شرب الشاي باللبن يسبب اي أضرار للشخص الذي يتناوله.

أضرار شرب الشاي باللبن

وكشفت صحيفة thelist عما يحدث في الجسم من أضرار عند شرب الشاي باللبن صباحا يوميا، وهي تشمل ما يلي :

_ بقع الأسنان:

يمكن لإضافة اللبن مع الشاي ان يساعد في الحفاظ على صحة الأسنان، وذلك لأن اللبن يحتوي على مادة الكازين .

_ الأرق :

يسبب تناول الشاي باللبن ليلا في الأرق؛ حيث أن الشاي الأسود الذي يحتوي على حوالي 47 ملليجرام من الكافيين.

اضرار شرب الشاي باللبن

_ مشاكل المعدة :

يحتوي الشاي بالحليب على مركب العفص، حيث يتسبب شرب الشاي باللبن على معدة فارغة في إتلاف أنسجة المعدة ويسبب ألم البطن.

_ زيادة الوزن:

يمكن لشرب الشاي باللبن أن يساهم في زيادة الوزن نتيجة لاحتوائه على البروتينات.

_ القلق :

تناول الشاي باللبن يوميا يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض القلق والتوتر وزيادة معدل ضربات القلب والعصبية المفاجئة، وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكافيين.