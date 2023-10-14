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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب إنجلترا ينتقد صافرات الاستجهان ضد هندرسون أما أستراليا

جاريث ساوثجيت
جاريث ساوثجيت

انتقد جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تصرف جماهير منتخب بلاده بإطلاق صافرات استهجان ضد جوردان هندرسون قائد الفريق، خلال المباراة الودية ضد أستراليا، مساء أمس الجمعة.
كان هندرسون تعرض لانتقادت مؤخرا بسبب مغادرته إنجلترا وانتقاله للدوري السعودي عبر بوابة الاتفاق.
وقال ساوثجيت في تصريحات صحفية عقب مواجهة أستراليا: "لا أستطيع أن أفهم سبب إطلاق صافرات الاستهجان على هندرسون، اللاعب الذي خاض 79 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا".


وأضاف:" التزام هندرسون وما قدمه لإنجلترا أمر استثنائي، دوره داخل وخارج الملعب مهم للغاية، من المستحيل أن نفهم لماذا يطلقون عليه صيحات الاستهجان”.


يذكر أن منتخب إنجلترا يتصدر مجموعته في تصفيات أمم أوروبا (يورو 2024) برصيد 3 نقطة.
 

3 منتخبات تتأهل إلى يورو  2024


صعدت ثلاثة منتخبات إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية ٢٠٢٤ وهم فرنسا والبرتغال وبلجيكا، وذلك بعد انتهاء مبارياتهم في إطار الجولة السابعة من التصفيات، أمس الجمعة.


البرتغال أمام سلوفاكيا
فازت البرتغال بنتيجة ٣-٢ على سلوفاكيا.


جاءت ثلاثية البرتغال عن طريق جونزالو راموس وكريستيانو رونالدو (هدفين) بينما جاء هدفي سلوفاكيا عن طريق هانكوك ولوبتكا.


وتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأخيرة برصيد ٢١ نقطة ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.


بلجيكا أمام النمسا 
فازت بلجيكا على النمسا بنفس نتيجة المباراة السابقة.


جاءت ثلاثية بلجيكا عن طريق لوكابيكو (هدفين) ولوكاكو بينما جاء هدفين النمسا عن طريق لايمر وسابيتزر.


وتصدر منتخب بلجيكا مجموعته برصيد ١٦ نقطة ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.


فرنسا أمام هولندا
فاز منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف على هولندا.
جاءت ثنائية فرنسا عن طريق مبابي، وجاء هدف هولندا الوحيد عن طريق هارتمان.
وتصدرت فرنسا المجموعة الثانية برصيد ١٨ نقطة ليتأهل رسميا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية.

انجلترا هندرسون ساوثجيت استراليا جوردان هندرسون

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