عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمهيدا لدخولها قطاع غزة.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى مطار العريش

وزارة الخارجية الإماراتية
وزارة الخارجية الإماراتية

أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة العريش تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وذلك لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، مؤكدا أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

وأضاف أن دولة الإمارات بادرت بشكل عاجل إلى إرسال المساعدات نتيجة الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة منوها بأن المساعدات الطبية التي أرسلتها الدولة بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية في إنتظار إدخالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة هي تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: على سكان غزة ألا "يؤخروا" عملية الإخلاء

محادثات مكثفة بين وزير الخارجية ونظيرته الألمانية بشأن قطاع غزة

رد رسمي.. إيران تكشف حقيقة الحكم بجلد كريستيانو رونالدو

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

فيديوهات بنت من غير هدوم.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة عاطل عين شمس

مؤرخ إسرائيلي: الفلسطينيون أسرونا بدون بناطيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيسًا للإذاعة| ذكرى فاروق شوشة المُدافع عن "لغتنا الجميلة" ومحطات في حياته

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي باللبن ؟.. أضرار غير متوقعة

حقيبة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل| سعرها خرافي

ما سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر؟.. سيد معوض يجيب

فيديو

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ