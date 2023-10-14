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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ننشر نتائج انتخابات نقابة الأطباء في القليوبية

انتخابات نقابة الأطباء
انتخابات نقابة الأطباء

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء للتجديد النصفي بالنقابة الفرعية بالقليوبية، نتائج الانتخابات، حيث أدلى بالأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس، الجمعة، 640 ناخبا من إجمالي 8743 ممن لهم حق التصويت في الانتخابات.

وأوضح الدكتور  أحمد كمال أنور، أمين صندوق النقابة الفرعية بالقليوبية، أن الأصوات الصحيحة لنتائج أنتخابات نقابة الأطباء الفرعية بالمحافظة ورئيس لجنة الانتخابات بالمحافظة جاءت كالتالي: 
- إجمالي الأصوات 640 صوتا لاختيار النقيب، و4 مقاعد فوق السن وتحت السن. 

- إجمالي الأصوات الصحيحة لمقعد النقيب 632 صوتا، ومقعدي أكثر من 15 عاما 610 أصوات، ومقعدي أقل من 15 عاما 602 صوت.

وقال رئيس لجنة الانتخابات بنقابة أطباء القليوبية إن نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالمحافظة جاءت كالتالي: 

فوز الدكتور حمدي الجزار بمقعد النقيب، حيث حصد 279 صوتا.

فيما جاءت نتيجة المقعد كالتالي للمرشحين وهم: 
- عبد اللطيف البلشي 128
- علاء جودة 55
- محمد غریب 170

وأشار أنور إلى أن نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية على مقعد أكثر من 15 سنة جاءت كالتالي: 
- أحمد العيوطي 13 صوتا 
- أحمد سعيد عثمان 265 صوتا وحصل على المقعد
- السيد عبد الستار 33 صوتا
- رجب فتوح هريدي 76 صوتا 
-  عماد تبع 174
- فوزي عبد الله 71
- محمد عجلان 444 صوتا وحصل على المقعد 
محمد کمال 54 صوتا 
مصطفى العزب 90 صوتا 

ولفت إلى أن نتائج انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية على مقعد أقل من 15 سنة جاءت كالتالي: 
- إبراهيم الغريب 185 صوتا 
- أسماء بيان 211 صوتا 
- أميرة الجمال 79 صوتا 
- فاتن سلامة 95 صوتا 
- هشام سعید محمدي 343 صوتا وحصل علي المقعد
- يسرى زكريا 291 صوتا وحصل على المقعد

القليوبية النقابة الفرعية الاصوات الصحية أنتخابات نقابة الأطباء الفرعية للتجديد النصفي

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