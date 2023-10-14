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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات اليوم السبت 14-10-2023 فى البنوك المصرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقرت أسعار العملات اليوم، السبت 14-10-2023، بالبنوك العاملة في مصر أمام الجنيه المصري.

وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودي أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 98.82 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 37.54 جنيه للشراء، 38.04 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو الأوروبي اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 32.64 جنيه للشراء، 32.82 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 37.54 جنيه للشراء، 38.04 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

 

سعر الريال السعودي اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 98.82 جنيه للشراء، و99.84 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

اسعار العملات اليوم السبت سعر الدولار اليوم سعر اليورو الأوروبى اليوم سعر الجنيه الاسترليني اليوم سعر الريال السعودى اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم

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