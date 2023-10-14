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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يتفقد مصنع الغازات بالمنطقة الصناعية في بورسعيد

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع غازات طبية وصناعية بالمنطقة الصناعية. واستمع مدبولي لشرح حول مصنع إنتاج الغازات الذي يُقام على مساحة ألف متر مربع، و يضخ إنتاجه من الأكسجين الطبي اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ودعم عدد من المشروعات الإنتاجية.
 

و قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية، بتفقد عدد من المصانع ومواقع الإنتاج داخل المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل جولته بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، اهتمام الدولة بملف الصناعة، والعمل من خلال مختلف أجهزتها المعنية على تطوير هذا القطاع المهم ودعمه وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، جذبا لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبما يسهم في توطين العديد من الصناعات، وتعميق المكون المحلي.

وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى حرص الدولة على الاستمرار في اتخاذ مختلف ما يلزم من إجراءات وخطوات، من شأنها أن تسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وإتاحة الفرص بشكل أكبر أمام القطاع الخاص للقيام بدوره المحوري والمشاركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد، من نمو لمعدلات الإنتاج، وتوفير المزيد من  فرص العمل الجديدة، إلى جانب نمو حجم الصادرات من مختلف المنتجات المصرية لمختلف دول العالم.

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