أوسوريو يرفض خوض مباراة ودية قبل مواجهة الزمالك وسموحة بالدوري

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فكرة خوض مباراة ودية خلال فترة التوقف الحالية، في إطار الاستعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وفضل المدير الفني مواصلة التدريبات بصورة طبيعة استعدادا للقاء المقبل في الدوري، دون خوض أي مباريات ودية في ظل غياب الدوليين وإصابة بعض اللاعبين.

ويحصل اللاعبون على راحة من التدريبات الجماعية اليوم وغدا على أن يستأنف الفريق مرانه يوم الاثنين المقبل، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 5 نقاط من 3 مباريات خاضها، حيث حقق الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.

تفاصيل مران الزمالك أمس الجمعة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران امس الجمعة الذي أقيم على ملعب الترسانة، استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال البدنية بالفريق، وبعدها أدى اللاعبون فقرة تدريبات بالكرة والتمرير السريع.

وحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التقسيمة الفنية، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة.

كما حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح اللاعبين تعليمات مستمرة خلال التقسيمة الفنية.

وأدى لاعبو الزمالك تقسيمة بين ثلاث فرق بواقع 7 لاعبين في كل فريق، وشهدت التقسيمة التركيز على تواجد اللاعبين في مراكز معينة داخل الملعب دون الخروج منها، على أن يتم تمرير الكرة بشكل سريع وبالدقة المطلوبة.

تخوف وقلق في الزمالك بسبب سفر أوسوريو المفاجئ.. ما السبب؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سر سفر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى كولومبيا.

وقال شوبير في تصريحات ببرنامج «ملعب أون تايم»، الذي يقدمه عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «علمنا من مصادرنا أن أوسوريو، سوف يسافر إلى كولومبيا، خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث حصل على إجازة لمدة 48 ساعة».

وأضاف: «أوسوريو، حصل على اجازة لمدة 48 ساعة من أجل زيارة أسرته والاطمئنان عليهم، الزمالك سيعود للتدريبات يوم الاثنين، أوسوريو، حصل على يوم اضافي وسيعود يوم الثلاثاء».

وتابع: «هناك حالة من التخوف من سفر أوسوريو، لكن المدرب أكد من قبل أنه لن يرحل وسيستمر مع الزمالك».

هاني العتال يكشف سر رفضه الترشح لمنصب رئيس الزمالك

كشف هاني العتال المرشح علي منصب نائب رئيس نادي الزمالك عن رفضه الترشح لمنصب الرئيس، مؤكدا أنه في عام ٢٠١٧ فاز بمنصب نائب الرئيس وأنه شرف وفخر لأي شخص الفوز بهذا المنصب.

وتابع، أنه فضل اكتساب خبرات أكثر من خلال منصب نائب الرئيس وعقب ذلك سيقوم بالترشح لهذا المنصب.

وأكد أنه غير مؤهل حاليا لمنصب الرئيس، وأن حسين لبيب المرشح على منصب الرئيس تحدث معه لينصم لقائمته.

وأضاف أن حسين لبيب عرض عليه الترشح لمنصب العضوية وهو الأمر الذي رفضه تماما بسبب فوزه السابق بمنصب نائب الرئيس.

أحمد هاني زادة: تطوير مصيف مطروح من أولوياتي بعد النجاح في انتخابات الزمالك

أكد أحمد هاني زادة، المرشح على عضوية نادي الزمالك أن تطوير مصيف مطروح ضمن أولوياته حال نجاحه في الانتخابات.

قال أحمد هاني زادة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أريد الاهتمام بكافة الألعاب داخل نادي الزمالك، ولدي فكرة لتطوير مصيف مطروح للأعضاء".

وأضاف: "النادي الأهلي لديه مصيف في العلمين والساحل الشمالي، لماذا الزمالك لا يكون لديه أكثر من مصيف في مناطق مختلفة".

وأشار: "فاروق جعفر قائد أسرة فريق كرة القدم بنادي الزمالك على مر التاريخ، وكل رؤساء نادي الزمالك على مر التاريخ لهم كل الاحترام".

واختتم: "والدي هو من شجعني على خوض تجربة الانتخابات المقبلة بنادي الزمالك".

مروة الرفاعي لـ الجمعية العمومية بنادي الزمالك: لا تختاروا بالأهواء الشخصية والصداقات

أكدت مروة الرفاعي المرشحة على عضوية نادي الزمالك أن حلمها يتمثل في عودة الزمالك إلى سابق عهده.

قالت مروة الرفاعي في تصريحاتها عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أحلم بعودة الزمالك إلى سابق عهده، وأوصي الجمعية العمومية بالابتعاد عن الأهواء الشخصية والصداقات".

وأضافت مروة الرفاعي: "الحفاظ على أبناء النادي أولوية بالنسبة لي في مختلف الألعاب".

وواصلت: "أنا داعمة للمجلس القادم في نادي الزمالك حتى ولو لم أتواجد به".

وتطرقت للحديث عن التحالف مع هاني العتال: "شخصية رائعة ودائما داعم للجميع وبالنسبة لي رجل ناجح للغاية".