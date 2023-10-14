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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمساعدة في الإغاثة.. رئيس الفيفا يدعو إلى وقف الأعمال العدائية وتخفيف المعاناة

صدى البلد

حرص جياني انفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم علي ارسال خطابين أعرب خلالهما عن تعازيه في الضحايا التي وقعت خلال احداث العنف خلال اليومين الماضيين بغزة .
وقال انفانتينو عبر حسابه بموقع انستجرام :" أربد أن أعرب نيابة عن الاتحاد الدولي ومجتمع كرة القدم الدولي بأكمله- عن خالص تعازينا للاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي أثناء أعمال العنف المروعة التي حدثت خلال الأيام الماضية".

وأضاف :" من المفجع بقدر ما هو صادم أن نرى المنطقة- التي عانى شعبها من هذه المعاناة العميقة على مدى فترة طويلة للغاية- تعاني أكثر من ذلك. إن عالم كرة القدم يقف بثبات في تضامنه مع شعبي فلسطين وإسرائيل، ومع جميع الضحايا الأبرياء الذين دفعوا ثمناً لا يوصف".

وأوضح :"ينضم الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى الدعوة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والتخفيف الفوري لمعاناة شعبي فلسطين وإسرائيل".

وتابع :" نحن نعلم أن كرة القدم لا تستطيع حل مشاكل العالم، ولكنها يمكن أن تلعب دوراً صغيراً في جلب ضوء الأمل حيث لا يوجد سوى الظلام في المستقبل. وتُظهِر كرة القدم أنه من الممكن جمع الناس معاً في بيئة من الاحترام المتبادل، والعمل كوسيلة للسلام، والمصالحة بينهم في نهاية المطاف، حتى عندما قد يبدو هذا مستحيلاً في نظر الجميع باستثناء قِلة من الناس".
وقال :" أود أن أؤكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سيبذل كل ما في وسعه لمساعدتكم في جهود الإغاثة التي تبذلونها واستعادة السلام والأمل لشعبكم الآن وفي المستقبل".

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جياني انفانتينو اليومين الماضيين دورا صغيرا الاتحاد الدولي لكرة القدم الفلسطيني والإسرائيلي

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