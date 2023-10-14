مطار العريش الدولي يستقبل مساعدات غذائية وطبية لتوصيلها لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولى ، شمال سيناء، معونات غذائية وطبية من الاردن والامارات وتركيا ومن مؤسسات المجتمع المدنى بمصر ،ومساعدات منظمة الصحة العالمية، لتوصيلها لقطاع غزة ، بناء على توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووفقا لبيان اليوم السبت، فإنه سيتم تسليم الإمدادات إلى غزة لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

وتشمل الإمدادات أدوية لعلاج 1200 جريح و1500 مريض يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الإمدادات الصحية الأساسية لتلبية احتياجات 300 ألف شخص، بما في ذلك النساء الحوامل.

وتشمل المساعدات أيضا أكياسا لعلاج 235 جريحًا، ومع توقف المستشفيات في غزة عن العمل ،وأن ارسال المساعدات سيمكن المصابين من تحقيق الاستقرار وتلقي الرعاية الفورية المنقذة للحياة في أي مكان تكون هناك حاجة إليه.



وقد استلم مندوب لهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء، المساعدات تمهيدا لادخالها إلي قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري حال السماح بإعادة تشغيل المعبر.

106سيارة

وفي نفس السياق، يستعد الهلال الأحمر المصري لاستلام 106 سيارة محملة بآلاف المساعدات الإنسانية والإغاثة طريقها للعريش من التحالف الوطني تمهيدا لنقلها الي قطاع غزة، حال السماح بإعادة تشغيل معبر رفح البري .