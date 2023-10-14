الأردن يتصدى لمخطط الاحتلال الإسرائيلي: لا تهجير للفلسطينيين أبدًا

أكد الأردن أنه لن يقبل بأي حال من الأحوال أي تهجير لأي مواطن فلسطيني من أي مدينة أو منطقة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

واعتبر الأردن أن أي تأخر في وقف التصعيد يزيد معاناة الفلسطينيين ويزيد الدمار.

وحذر وزير الخارجية الأردني من أن الحرب على قطاع غزة تسبب كارثة إنسانية وتمثل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها باتجاه الهاوية، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وطالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بموقف دولي صارم لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة.

وقال الصفدي اليوم السبت: "على المجتمع الدولي أن يتعامل مع التصعيد الإسرائيلي وفق معايير دولية واحدة".

وذكر الصفدي أن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب هو فشل في تطبيق القانون الدولي، وفي حماية القيم الإنسانية المشتركة وحماية المدنيين الأبرياء الذين يواجهون جحيم الحرب، ولا يجدون الملجأ أو الطعام أو الغذاء أو المستشفيات لأطفالهم وجرحاهم.