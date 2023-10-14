عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تهدد بموت 50 آلف جنين في غزة

صدى البلد

قالت منظمة "أكشن إيد" غير الحكومية اليوم، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، إن النساء الحوامل يواجهن خيارًا مستحيلًا في غزة. 

 

وقالت ريهام الجعفري منسقة المناصرة والاتصال في المجموعة لفلسطين للجارديان: مع فرار الآلاف من سكان غزة خوفا على حياتهم - وترك منازلهم ومجتمعاتهم، فمن دواعي القلق العميق أن نشهد التهديدات التي تستهدف المستشفيات والبنية التحتية الحيوية، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاهل صارخ للحياة البشرية.

 

وأكدت المنظمة الدولية للجارديان، أننا نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء التأثير المدمر على 50,000 امرأة حامل في غزة في الوقت الحالي والأطفال حديثي الولادة، الذين تُركوا جميعًا دون رعاية طبية أساسية والسلامة التي يستحقونها. 

 

وأفادت منسقة المنظمة قائلة إن هؤلاء النساء الحوامل يتخذون الخيار المستحيل المتمثل في الفرار دون أي ضمان للسلامة أو البقاء في غزة، وخطر الموت شبه المؤكد.

 

 

أكشن إيد النساء الحوامل غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

اشترطت دخول المساعدات ..مصر ترفض السماح للرعايا الأجانب العبور من معبر رفح

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

الخارجية الأمريكية تعلن اجلاء موظفي سفارتها بالقدس المحتلة

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

موضوعات متعلقة

أخيرا.. مراسلة شبكة سي إن إن تعتذر عن الترويج للأكاذيب الإسرائيلية

وول ستريت جورنال: مسلمو الشرق الأوسط يدعمون فلسطين ويظهرون مشاعرهم تجاه الاحتلال

إسرائيل تستخدم طائرة بدون طيار لاستهداف حزب الله في لبنان

فرنسا ترفع مستوى التأهب بعد اغتيال مدرس في حادث إرهابي

الولايات المتحدة: كوريا الشمالية سلمت 1000 حاوية من الذخائر إلى روسيا

البيت الأبيض يستدعي كبار المشرعين لمناقشة مساعدات لإسرائيل

ماكرون : مصرع مدرس بفرنسا في هجوم إرهابي

إيران: أمريكا لا يمكنها التراجع عن تحويل 6 مليارات دولار من الأموال المجمدة

ترشيحاتنا

تعرف على موقف اتحاد الناشرين المصريين من معرض فرانكفورت للكتاب بعد دعمها إسرائيل

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

15 شهيد.. الاحتلال يقصف منزلا غرب مخيم جبايا شمال غزة

خطوة بخطوة.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

إسرائيل تهدد بموت 50 آلف جنين في غزة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

نشرة المرأة والصحة.. قبل زفافها من مجدي الهواري.. صورلـ دينا عبد المعبود.. إطلالات أثارت الجدل لـ جوري بكر

تضامنًا مع كاتبة فلسطينية.. اتحاد الناشرين العرب ينسحب من معرض فرانكفورت للكتاب

تناول هذه العشبة 3 مرات يوميا لمدة شهرين وسيختفي الكوليسترول تماما

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ