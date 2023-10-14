إسرائيل تهدد بموت 50 آلف جنين في غزة

قالت منظمة "أكشن إيد" غير الحكومية اليوم، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، إن النساء الحوامل يواجهن خيارًا مستحيلًا في غزة.

وقالت ريهام الجعفري منسقة المناصرة والاتصال في المجموعة لفلسطين للجارديان: مع فرار الآلاف من سكان غزة خوفا على حياتهم - وترك منازلهم ومجتمعاتهم، فمن دواعي القلق العميق أن نشهد التهديدات التي تستهدف المستشفيات والبنية التحتية الحيوية، وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي وتجاهل صارخ للحياة البشرية.

وأكدت المنظمة الدولية للجارديان، أننا نشعر بالقلق بشكل خاص إزاء التأثير المدمر على 50,000 امرأة حامل في غزة في الوقت الحالي والأطفال حديثي الولادة، الذين تُركوا جميعًا دون رعاية طبية أساسية والسلامة التي يستحقونها.

وأفادت منسقة المنظمة قائلة إن هؤلاء النساء الحوامل يتخذون الخيار المستحيل المتمثل في الفرار دون أي ضمان للسلامة أو البقاء في غزة، وخطر الموت شبه المؤكد.