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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات.. صور

صدى البلد

استقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية وفدا من كلية بكين لتكنولوجيا المعلومات للتعرف على أحدث الإمكانيات ومنظومة العمل الدراسية المتطورة التى يتم العمل بها بالكلية، فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون مع كافة الجهات المعنية والمؤسسات التعليمية لتبادل الخبرات فى مختلف المجالات العلمية.

وألقى اللواء أ ح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة رحب خلالها بالحضور ، مشيراً كما أشار إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة أوجه التحديث والتطوير للمنظومة التعليمية بالكلية بما يمكنها من مواكبة التطور المتلاحق فى المجالات العلمية التخصصية المختلفة .

أهم الصروح التعليمية بالقوات المسلحة

وشاهد الوفد فيلماً تسجيلياً عن الكلية التى تعد من أهم الصروح التعليمية بالقوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات بشرية ووسائل تدريب وأجهزة علمية متطورة بمختلف التخصصات ، كما قاموا بجولة تفقدية داخل عدد من المعامل الدراسية .

وفى ختام الزيارة أعرب الزائرين عن إمتنانهم لما شاهدوه من مستوى متطور بالكلية العسكرية التكنولوجية مما يعكس حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى بكافة الصروح التعليمية التابعة لها وتطويعه لخدمة الوطن .

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