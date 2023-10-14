برلماني: ربط خروج الأجانب بإدخال المساعدات لغزة يؤكد أولوية القضية الفلسطينية لمصر

علق النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ على رفض الدولة السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري، مع وضع شروط لهذا الامر، منوها ان الدولة المصرية بقيادتها السياسية تعتبر القضية الفلسطينية من القضايا المهمة والرئيسة فى سياستها الخارجية.

ونوه البلشي في تصريحات لـ صدى البلد أن القيادة السياسية أكدت موقفها الثابت والراسخ فى دعم حقوق الشعب الفلسطينى، وهو ما ظهر جليا اليوم وفقا لما اعلنته السلطات المصرية بشأم رفض أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط، وهو ما يؤكد وضوح الموقف المصري في هذا الامر بشان اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.

وأكمل عضو الشيوخ أن موقف صر مع الرعايا الأجانب والاشتراط بتسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة، يأتي استمرارا لدور مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية من منطلق عقيدتها الراسخة وإيمانها العميق بضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة وطنه المستقل.

واستنكر البلشي العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزه تجاوز كل الخطوط الحمراء وما زال العالم يعيش في حالة صمت عميق يدفع ثمنه المئات من الأبرياء الفلسطينيين، متسائلا عن موقف المنظمات الحقوقية ومجلس الأمن والأمم المتحدة من هذه الانتهاكات الصارخة التي تعصف بالإنسانية.

واختتم عضو الشيوخ أن مصر لم ولن تتخلى عن الدفاع عن القضية وموقفها ثابت تجاهها مهما مر الزمان".

مصر ترفض خروج الرعايا الأمريكيين من رفح

وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية من قطاع غزة؛ أن مصر رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح البري.

وأكد شهود عيان أن الرعايا الأمريكيين انتظروا عدة ساعات أمام المعبر دون استجابة من قبل السلطات المصرية ليغادروا من حيث اتوا .

وقالت مصادر مصرية مُطلعة أن السلطات رفضت أن يكون المعبر مخصصًا لعبور الأجانب فقط؛ وأكدت المصادر أن الموقف المصري واضح ؛ وهو اشتراط تسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة.