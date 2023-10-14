عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4 لاعبين يحجزون بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد فرنسا 2024

لاعبو المؤسسات العسكرية الرياضية يحصدون المراكز الأولى فى البطولة الإفريقية للرماية| صور

صدى البلد

شارك (23) لاعب ولاعبة من أندية المؤسسات العسكرية ضمن تشكيل المنتخب المصرى للرماية والمكون من (45) لاعب ولاعبة فى البطولة الأفريقية للرماية بمشاركة (250) لاعب ولاعبة يمثلون 15 دولة ، وتحصل لاعبى ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية على (22) ميدالية متنوعة من إجمالى عدد (38) ميدالية حققها المنتخب المصرى للرماية .

يأتي ذلك  فى إطار حرص القوات المسلحة على إستمرار دورها فى تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتاهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصرى بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصرى عالياً خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية.

4 لاعبين يحجزون بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد فرنسا 2024

كما نجح أربعة لاعبين فى حجز بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024 ، حيث حقق المقدم / إبراهيم أحمد محمد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية برماية البندقية (50 م) ، وحققت النقيب الزهراء شعبان معبد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية
برماية البندقية (50 م) ، كما نجح الملازم أول عمر أكيد محمد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب الميدالية الذهبية برماية مسدس سريع (25 م) ، كما حصد اللاعب محمد حمدى السيد لاعب نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية برماية البندقية (10 م) ، وبذلك يصبح عدد المتأهلين رسمياً لأولمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية (9) لاعب ولاعبة .

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة على الجهد المبذول فى تحقيق الإنجازات الرياضية فى كبرى المحافل الرياضية العالمية , مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين والشباب الذين ترعاهم القوات المسلحة كنموذج يُحتذى به لكل شباب الوطن .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير الإعلام الفلسطيني السابق: مصر اتخذت موقفًا قويًا أحبط تهجير أهالي غزة

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

مصر ترفض خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية|هنا القاهرة

إجلاء طاقم المستشفى الميداني الأردني من غزة

ترشيحاتنا

إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة.. وجنود الاحتلال تهرب.. فيديو

وزير الخارجية التركي: أنقرة تثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية

تركيا تثمن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض العنف ضد المدنيين

قافلة مؤسسة أبو العينين تواصل طريقها إلى الشعب الفلسطيني| صور

المالية: ضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة لاستعادة ثقة المستثمرين

محلل مالي وجيوسياسي: حرب إسرائيل مع حماس تضر بالاقتصاد العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول البلح على الريق؟.. اكتشف مفاجآت

إرفين رومل.. احتفال عيد ميلاد زوجة المارشال الألماني يتحول إلى كارثة

بعد تصريحاتها الجريئة| 10صور تكشف عن إطلالات باميلا الكيك المثيرة للجدل

أكلة فلسطينية| تعرف على طريقة عمل مقلوبة اللحم

فيديو

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

هبوط حاد في أسعار الذهب بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ