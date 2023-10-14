أهالي الرهائن الإسرائيليين يطالبون حماس بالإفراج عنهم

بينما يحاول زعماء العالم تحديد مكان الرهائن الذين احتجزتهم حماس في غزو على إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري، وجهت عائلاتهم وأحبائهم نداءات يائسة لإطلاق سراحهم.

ويحتجز مقاتلو حماس ما يصل إلى 150 شخصًا كرهائن في مواقع في أنحاء غزة، بعد غاراتهم على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وكان بعض الرهائن من الحاضرين في مهرجان موسيقي، بينما يعيش آخرون في مجتمعات زراعية إسرائيلية بالقرب من الحدود مع غزة.

وكان من بين المختطفين أيضًا جنود إسرائيليون ورعايا أجانب، ولا تزال تفاصيل الرهائن الذين اختطفتهم حماس غير مكشوفة.

ويُعتقد أن كفير البالغ من العمر تسعة أشهر وشقيقه أريئيل البالغ من العمر 3 سنوات، قد تم اختطافهما مع والدتهما شيري بيبس وزوجها ياردن، من كيبوتس ناحال عوز، وهو جيب زراعي صغير في جنوب إسرائيل. وفقا لـ سي ان ان

وقال يفعات زيلر، أحد أقاربه، أندرسون كوبر: 'أريد استعادة عائلتي'.

وقال والدا الأمريكي هيرش جولدبرج بولين (23 عاما) إنه تعرض لإصابة خطيرة واختطفه نشطاء حماس فيما بعد.

وكان هيرش حاضرا في مهرجان نوفا للموسيقى في إسرائيل يوم السبت. وكشف تحقيق أجرته شبكة سي إن إن كيف قام مهاجمو حماس بتقطيع طرق الهروب، وداهموا الموقع وقتلوا الأشخاص المختبئين في الملاجئ.

وقال والدا جولدبيرج بولين إن الناجين من الهجوم المميت أخبروهم أنه وصديقه 'أنقذا حياتهما'.

وقالت والدة المواطن الألماني الإسرائيلي شاني لوك، الذي شوهد فاقدا للوعي في المهرجان في مقطع فيديو تم التحقق منه بواسطة شبكة سي إن إن، 'لا يزال لدي أمل'.