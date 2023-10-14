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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الإمارات وبلينكن يبحثان ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لقطاع غزة

بن زايد
بن زايد

استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب صحيفة “البيان” الإماراتية، بحث بن زايد وبلينكن خلال اللقاء، الأولوية القصوى لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.

وتناول اللقاء - الذي جرى في قصر الشاطئ - ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.

وبحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض رئيس الدولة ووزير الخارجية الأمريكي خلال اللقاء علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

الرئيس الإماراتي وزير الخارجية الامريكي بلينكن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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