تزيد خصوبة الرجال.. ما هي الأشواجندا وماذا يحدث للجسم عند تناولها؟

الأشجواندا هي عشبة تكتسب اهتماما حول العالم لقدرتها على تقليل الإجهاد والقلق، كما أنها من ضمن الأعشاب التي اكتسبت أهمية منذ القرون من العمر في الطب التلقيدي بالهند.

أجريت العديد من التجارب السريرية للتعرف على فوائد الاشواجندا، فهي شجيرة دائمة الخضرة تنمو في آسيا وأفريقيا، وتحتوي على العديد من الفوائد.

فوائد عشبة الأشواجندا

- تساهم في تخفيف التوتر والقلق

تشتهر الأشواجندا بقدرتها على تقليل التوتر

يتم تصنيفها على أنها مادة تساعد الجسم على التغلب على التوتر.

تضبط نشاط محور الغدة النخامية والكظرية (HPA)، وهو نظام في جسمك ينظم الاستجابة للضغط النفسي.

تضبط مستويات هرمون التوتر الكورتيزول، وتحسن جودة النوم

- تفيد في تحسين الأداء الرياضي

أظهرت الأبحاث أن الأشواجندا لها تأثيرات مفيدة على الأداء الرياضي وقد تكون مكملاً مفيدًا للرياضيين، فهي تعزز الأداء البدني، بما في ذلك القوة و تنظيم الأكسجين أثناء التمرين، وتساعد على زيادة قوة العضلات.

- تقلل من أعراض بعض حالات الصحة العقلية

تساعد الاشواجندا في تقليل أعراض حالات الصحة العقلية ، بما في ذلك الاكتئاب والقلق

تساعد في تحسين الضعف الإدراكي لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ثنائي القطب .

- تساعد في تعزيز هرمون التستوستيرون وزيادة الخصوبة لدى الرجال

أظهرت بعض الدراسات أن مكملات الأشواجندا تفيد خصوبة الرجال وتزيد مستويات هرمون التستوستيرون .

- تساهم في خفض مستويات السكر المرتفع في الدم

تشير أدلة محدودة إلى أن اشواجندا قد يكون لها بعض الفوائد للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو ارتفاع مستويات السكر في الدم، بحيث أنها تقلل بشكل كبير من نسبة السكر المرتفع في الدم ، والهيموجلوبين A1c (HbA1c)، والأنسولين، ودهون الدم، وعلامات الإجهاد التأكسدي .

السبب بعض المركبات الموجودة في اشواجندا - بما في ذلك مركب يسمى ويثافيرين أ (WA) - لها نشاط قوي مضاد لمرض السكر وقد تساعد في تحفيز الخلايا على امتصاص الجلوكوز من مجرى الدم.

- تقلل الالتهاب

تساعد اشواجندا في تقليل علامات الالتهابات في الجسم، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحوث.

- تحسن وظائف المخ، بما في ذلك الذاكرة

تناول اشواجندا يفيد الوظيفة الإدراكية.

تحسن الأداء المعرفي - بما في ذلك كبار السن الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف والأشخاص المصابين بالفصام.

تحسن والانتباه وسرعة معالجة المعلومات

- تساهم في تحسين النوم

كثير من الناس يأخذون اشواجندا لتعزيز النوم المريح، وتشير بعض الأدلة إلى أنها قد تساعد في مشاكل النوم .

تشير الأدلة الحديثة إلى أن اشواجندا قد تكون علاجًا طبيعيًا فعالًا لتحسين النوم وقد يساعد بشكل خاص الأشخاص الذين يعانون من الأرق.

عشبة الأشجواندا

فوائد أخرى

1 - تخفيف الإجهاد والقلق

ربما تكون الأشجواندا معروفه بخصائصها التي تعاني من الإجهاد، وتسلط عدة دراسات الضوء على هذه الميزة، مع مراعاة قدرة الأشجواندا على خفض عدد المشاركين الإجهاد والقلق المستويات إلى حد كبير.

وأشارت إحدى الدراسات الخاصة إلى أن الأشجواندا يمكن أن تستفيد من نوعية النوم، كما أكد الباحثون أن المشاركين ينامون بشكل أفضل بكثير مع جرعات الأعشاب مقارنة بجرعات المشي.

2- السكر والسن في الدم

بعض الدراسات السريرية الصغيرة وجدت أن الأشجواندا مفيدة في خفض مستويات الجلوكوز الدم و (أكثر أنواع الدهون شيوعاً في الدم)

3 - زيادة العضلات والقوى

ولا يزال الباحثون يدرس فعالية الأشجواندا في تحسين القوة وحجم العضلات، ووجدت إحدى الدراسات أن المشاركين يعانون من زيادة السرعة والقوة، ولاحظت دراسة أخرى زيادة في قوة العضلات، إلى جانب انخفاض نسبة الدهون في الجسم تخفيض مستويات الكوليسترول عندما استهلكت الأشجواندا كما شهد بعض المشاركين قدراً أفضل من النوم.

وأسفرت علاج الأشجواندا عن نتائج إيجابية في دراسة أخرى أجريت فقط مع المشاركين من الذكور ومقارنة بمجموعة المشي، شهد الرجال الذين تلقوا الأشجواندا مكاسب كبيرة في قوة العضلات (مقيسا باستخدام منصات الضغط على مقاعد البدلاء وتميير ساق) وحجم العضلات في الذراع، الدهون في الجسم النسبة المئوية و تلف العضلات بعد التمرين

4 - تحسين الوظيفة الجنسية للمرأة

على الأقل دراسة سريرية واحدة تشير إلى أن الأشجواندا يمكن أن تفيد النساء اللاتي يعانين من اختلال في الوظائف الجنسية.

5 - خصوبة الرجال

ويمكن أن توفر الأشجواندا أيضاً فوائد إنجابية للرجال، وقد تبين أن إدارة الأشجواندا للرجال قد تحسناً نوعية الحيوانات المنوية إلى حد كبير من خلال إعادة التوازن مستويات الهرمونات الإنجابية بعد دراسة واحدة، أصبح 14 في المائة من المرضى الذكور زوجتهم حوامل.

بشكل منفصل، في دراسة الأشجواندا ذات صلة بالإجهاد، وجد الباحثون الأعشاب زيادة التستوستيرون مستويات من المشتركين من الذكور ولكن ليس من الإناث، كما أن إجراء دراسة أخرى عن تأثير الأشجواندا على قوة العضلات في الرجال أدى إلى قياس زيادة كبيرة في التستوستيرون.

6 - الذاكرة

تساعد الأشجواندا على تحسين الإدراك والذاكرة والقدرة على إجراء الاستجابات المحركات بعد التعليم، وقد وجدت دراسات صغيرة أن الأشجواندا مقارنة بمؤتمر من خلال فترة رد الفعل في أثناء الإخلال والاختبارات النفسية (التي تقيس القدرة على الاستجابة للتعليمات وإجراء إجراء مؤكد).

عشبة الأشواجندا

- الآثار الجانبية لعشبة الأشواجندا

- لا ينصح بها للحامل لأن الجرعات العالية قد تؤدي إلى فقدان الحمل

- لا ينصح بها لمن لديهم مشاكل في الكبد

ومن أثارها الجانبية للبعض

- الانزعاج الهضمي

- النعاس

- إسهال