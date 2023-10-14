طلعت عبد القوي : قافلة المساعدات للشعب الفلسطيني ضخمة ومكونة من 108 شاحنة.. فيديو

تحدث الدكتور طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، عن انطلاق قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة المحملة بمساعدات إنسانية وإغاثية للشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "الرئيس السيسي يقود الأزمة سياسيا، وأعلن أن الدولة المصرية لن تقبل تجزئة جزء من أراضيها ولن تقبل إهانة الشعب الفلسطيني".

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل التنموي،: "بناءا على توجهيات الرئيس السيسي فإن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمؤسساته اجتمع واتفقوا للمبادرة في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة".



وأشار الدكتور طلعت عبد القوي : "عدد جمعيات التحالف الوطني 34 جمعية ومؤسسة أهلية، وتم الاتفاق على أن تشمل المساعدات ملابس وأطنان غذائية وبطاطين وأدوية ومستلزمات طبية، وكل ما تحتاجه الأراضي الفلسطينية".

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل التنموي،: "انطلقت اليوم قافلة ضخمة مكونة من 108 شاحنة، ومعها مجموعة كبيرة من شباب الجمعيات الأهلية، وتضم أطنان من الغذاء بكل أنواعه، وجميع أنواع الأدوية، والملابس والبطاطين".