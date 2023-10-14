عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الكبار: الأمية لم تعد قاصرة على القراءة والكتابة ولكن معركة تنمية ووعى

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

 شارك  الدكتور محمد ناصف ، رئيس هيئة تعليم الكبار في المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك يوم السبت الموافق [14] ـ [10] ـ [2023] بفندق تريومف بمصر الجديدة .


وفي بداية كلمته وجه الدكتور محمد ناصف الشكر للدكتور طلعت عبد القوي على هذه الدعوة الكريمة، وأكد سيادته بأن الجهود الحكومية لا يمكن أن تصفق منفردة فمزيد من الشراكة والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وبالفعل هناك تعاون مع المجلس القومي للسكان ؛ في إعداد منهج لمحو الأمية السكانية، معا نستطيع، ومصر تستطيع التغلب على كل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمزيد من الشراكة والتشبيك.

 

 وأضاف ناصف بأن قيادتنا السياسية الواعية التي تواصل الليل بالنهار؛ لإحراز تقدم ملموس وحقيقي يلامس حياة المصري البسيط،  ويحسن من جودة حياته، وما قدم خلال السنوات القليلة الماضية من إنجازات يشهد لها القاصي والداني من طرق وكباري وموانئ ومطارات وبنية تحتية وتكنولوجية، وما تجسد من مبادرات رئاسية ومنها مبادرة حياة كريمة التي تجوب القرى والكفور والنجوع [1409] قرية، [52] مركز، [20] محافظة في المرحلة الأولى فقط، ما هي إلا تجسيد لقدرات المصريين على صناعة المستحيل، وأن الشعب المصري تمتد جذوره عبر أقدم ثلاث حضارات على ظهر الكرة الأرضة، وأن هذه الحضارة تتجسد في سلوكيات المصريين  في الأزمات.

 

 وأكد ناصف بأن مفهوم محو الأمية في السنوات الأخيرة لم يعد قاصرا على القراءة والكتابة فقط بل أمتد ليشمل كثير من الأنماط، ومنذ عام [2014] حتى الآن تم محو أمية ما يقرب من [6] مليون متحرر من الأمية، وهذا يجسد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعليم وبمحو الأمية، وحث الرئيس لأحد جنود القوات المسلحة على التعليم وحصوله على شهادة محو الأمية.

 

وكذلك تكريم للحاجة زبيدة عبد العال [87]  سنة  لحصولها على شهادة محو الأمية في هذا السن ونقدمها للمجتمع وللشباب كنموذج من النماذج المضيئة التي تعكس قدرة المصريين على العطاء والتضحية والبذل والفداء والقدرة على تغيير واقعهم المعاش، وأضاف سيادته بأن مشكلة الأمية متشابكة مع كثير من القضايا والتي منها القضية السكانية،  فهما وجهان لعملة واحدة وكلهما يبتلع معدلات التنمية، ومن ثم فإن الأمر لم يعد قاصرًا على تعليم القراءة والكتابة فقط، وأن المعركة هي معركة تنمية وتمكين ووعى وأن تعليم القراءة والكتابة هي نقطة البدء وليست النهاية.

 

وتابع ناصف ، أن الهيئة على أتم استعداد لتنفيذ توصيات المؤتمر الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، وفي النهاية، وجه سيادته الشكر لجميع الجهات الشريكة مع الهيئة وتأتي على رأسهم الجامعات، بما تمتلكه من موارد مادية وبشرية قادرة على تحريك ملف محو الأمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

بيان عاجل من الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير سكان شمال قطاع غزة

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

هل ينفد صبر القاهرة؟.. قصة أخطر بيان لمصر منذ أكتوبر 73

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف الموقف النهائي لـ أحمد فتوح من التجديد للزمالك

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

ترشيحاتنا

دبلوماسي سابق: لا سبيل أمام أمريكا إلا الموافقة على القرار المصري

البحوث الفلكية تكشف عن موعد كسوف الشمس القادم

السلطة الفلسطينية: نشكر لمصر العظيمة موقفها الثابت على مدار سنوات النضال

يونيسف تطالب بهدنة إنسانية فى غزة لوصول الإمدادات

مصور فلسطيني: استشهاد 9 من أسرتي .. والوضع فى غزة كارثي

الجامعة العربية: الحديث عن تهجير الفلسطينيين فكرة فاشلة لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

طريقة عمل كب كيك فانيليا

بتحضر مفاجأة .. 10 صور لطليقة تامر عاشور تثير الجدل

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ