وزير المالية الأوكراني: المانحون يمرون بصعوبة أكبر بسبب تعدد أماكن الحروب

كشف وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، لـ"رويترز"، اليوم السبت، أن أوكرانيا تجد صعوبة أكبر في تأمين الدعم المالي، مع تحول اهتمام المسؤولين في الدول المانحة الرئيسية إلى الانتخابات المقبلة، وتزايد التوترات الجيوسياسية.

وقال مارشينكو، على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي: 'أرى الكثير من التعب، وأرى الكثير من الضعف بين شركائنا، إنهم يرغبون في نسيان الحرب، لكن الحرب لا تزال مستمرة على نطاق واسع'. ) واجتماعات البنك الدولي في مراكش.

وأضاف إن أوكرانيا تبذل 'جهدا مضاعفا الآن لإقناع شركائنا بتقديم الدعم لنا مقارنة بالاجتماعات السنوية الأخيرة' في أبريل.

ومع احتدام الحرب مع روسيا، تحتاج أوكرانيا إلى تأمين الدعم المالي الغربي لتغطية فجوة الميزانية البالغة 43 مليار دولار في عام 2024. وقد طغى الصراع بين إسرائيل وحماس على المحادثات هذا الأسبوع، والذي اندلع بينما كان المندوبون في طريقهم إلى القمة.

وقال مارشينكو إن 'التحول الجيوسياسي والسياق السياسي الداخلي في بلدان مختلفة' يثبط شهية الحكومات لدعم أوكرانيا، مشيراً إلى الانتخابات المقررة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العام المقبل.

وخصصت أوكرانيا إيرادات ضريبية إضافية وأموالا لجمعها من الدين الداخلي، لكنها ستعتمد على المساعدة الخارجية لتغطية الجزء الأكبر من متطلبات الإنفاق في العام المقبل.

وقال مارشينكو في المقابلة: 'لدينا بالفعل بعض الالتزامات، مثل 5.4 مليار دولار من برنامج صندوق النقد الدولي، ونتوقع التزامات من اليابان والمملكة المتحدة، وبالطبع، نعتمد على شركائنا وحلفائنا الرئيسيين، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي'. .

ويعمل الاتحاد الأوروبي على حزمة بقيمة 50 مليار يورو (52.6 مليار دولار) لأوكرانيا للفترة من 2024 حتى 2027. وقال مارشينكو إن أوكرانيا تسعى للحصول على 18 مليار يورو منها في عام 2024، وهو ما يطابق الحزمة التي تلقتها هذا العام.

ورحب مارشينكو بالجهود المبذولة لتسخير أصول الدولة الروسية المجمدة، قائلا إن ما صوره الداعمون الغربيون في السابق على أنه 'هدف يمكن تحقيقه' أصبح الآن 'يبدو وكأنه خطة'. أدت المخاوف القانونية، من بين أمور أخرى، إلى تعقيد عمليات التعافي.

مناقشات الدائنين

منذ غزو موسكو في فبراير/شباط 2022، علق معظم المقرضين الثنائيين في أوكرانيا التزامات السداد حتى عام 2027، ووافقت البلاد على تجميد سندات دولية بقيمة 20 مليار دولار لمدة عامين حتى أغسطس/آب.

وأفادت رويترز في 9 أكتوبر نقلًا عن أشخاص مطلعين على المناقشات، بأن أوكرانيا تقوم باستطلاع كبار المستثمرين بشأن خطط إعادة هيكلة الديون الدولية وإمكانية جمع تمويل جديد.

وقال مارشينكو: 'لدينا بعض الوقت للتحضير للمناقشات مع الدائنين من القطاع الخاص'، رافضا تقديم إطار زمني بشأن الموعد الذي قد تبدأ فيه المحادثات الرسمية مع الدائنين.

وأضاف: 'رغبتنا الطبيعية هي الحفاظ على الوصول إلى السوق'.

وقال مارشينكو إن مذكرات تعزيز الائتمان يمكن أن تكون 'إحدى الطرق' لجمع الأموال، لكن كيفية عمل هذه الضمانات تعتمد على مستقبل النمو في أوكرانيا، من بين عوامل اقتصادية أخرى. وأضاف أن هذا لم يكن موضوع نقاش خلال اجتماعات مراكش.

وقال مارشينكو لرويترز في الاجتماعات في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الاقتصاد الأوكراني من المقرر أن ينمو بنسبة 5% في عام 2024، وإن تخزين الغاز الكافي لفصل الشتاء من شأنه أن يدعم الاقتصاد من الارتفاع المحتمل في الأسعار.