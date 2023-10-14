علينا التدخل | إنذار رسمي من إيران لإسرائيل

قال موقع "والا" العبري، مساء اليوم السبت، إن إيران أرسلت رسالة إلى إسرائيل عبر الأمم المتحدة مفادها أنه إذا استمرت عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة فإنها ستضطر إلى التدخل، وذلك بحسب مصدر دبلوماسي مطلع على التفاصيل.

وبحسب المصدر دبلوماسي، فإن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أبلغ المبعوث الأممي للشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن إيران غير مهتمة بتحويل الصراع في غزة إلى حرب إقليمية، وتريد إطلاق سراح المختطفين.

ووفقا للمصدر فقد أكدت إيران خلال الرسالة أن لديها خطوط حمراء وسوف تضطر إلى الرد إذا استمرت عملية الجيش الإسرائيلي في غزة.

وقال الموقع العبري، إن الرد الإيراني سواء بشكل مباشر، من خلال الميليشيات الإيرانية في سوريا والعراق أو عبر تقديم الدعم لدخول حزب الله إلى القتال، سيحول الأزمة الحالية في غزة إلى حرب إقليمية.



التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم في بيروت مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند.



وأشار دبلوماسي غربي إلى أن وزير الخارجية الإيراني عاد تحديدا من دمشق إلى بيروت مرة أخرى للقاء المبعوث الأممي، وهو أول لقاء على الإطلاق بين المبعوث الأممي ومسؤول إيراني.



وبعد اللقاء مع وزير الخارجية الإيراني، تحدث المبعوث الأممي مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي ومسؤولين آخرين في الحكومة الإسرائيلية ونقل لهم الرسالة، ولم يصدر أي رد من إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإيراني اليوم في إيجاز للصحفيين في بيروت بعد لقائه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن على إسرائيل أن توقف جرائم الحرب التي ترتكبها فورا لأنه قد يكون الأوان قد فات خلال ساعات قليلة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني إن حزب الله أعد عدة سيناريوهات تصعيدية من شأنها إحداث زلزال في إسرائيل.