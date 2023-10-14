وزير الخارجية الأسبق: ضغط مصر على أمريكا يهدف لإيصال المساعدات إلى غزة

توقع السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن تكون زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة خلال الساعات القادمة في محطته الأخيرة في الشرق الأوسط زيارة تبريرية للموقف الإسرائيلي وترديد الحجة التقليدية أن إسرائيل تحتاج لمنطقة حدودية آمنة وأن يتناول ملف مزدوجي الجنسية الراغبين في العبور عبر معبر رفح.

وتابع خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " سيكون ملف أصحاب الجنسيات المزدوجة أحد الملفات المطروحة وسوف يحاول بلينكن تبرير العملية العسكرية الإسرائيلية بالإضافة للعمل البري وأنها تحتاج لمنطقة حدودية تحميها وقد فعلتها من قبل موقفه سيكون تبريري".



وشدد أن مصر من المؤكد سوف تضغط بغية إيصال المساعدات وسيكون لها صوت قوي لحماية المدنيين.



وعن الموقف الدولي والموقف المتشدد في العدوان الأخير بالأخص الصحف الامريكية علق قائلاً : "إسرائيل قفزت بمبادرة وهي مساواة حماس وداعش وهذا طرح في الاذهان لدى الجانب الغربي فكرة داعش كونها منظمة إرهابية ونجحت إسرائيل في هذا التصوير أوساط كثيرة سواء رسمية أ وصحفية".



وأكد أنه يعتقد أن الصورة خلال الساعات الماضية أعيد تصحيحها وعادت صورة غزة وسط الحطام مبيناً أن العالم يشاهد الدمار الان ويغير الصورة التي نجحت إسرائيل في تسويقها للعالم".



ولفت إلى أن ما يحدث الان له انعكاسات على الداخل الإسرائيلي حيث ذاق الداخل الإسرائيلي طعم الخسارة وأنه لم يعد في مأمن في ظل هذه الاعتداءات الوحشية والخسائر أمر مهم ومؤثر في الشعب الإسرائيلي وكثير من الأصوات الان تعلوا وتحمل حكومة ناتنياهو مسؤولية تردي الأوضاع وبالتالي ثمن سياسي أيضاً".