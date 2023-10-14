باحث استراتيجي: النزوح إلى مصر مخطط واضح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي

قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية شادي محسن، أن هناك تعنت كبير من قبل الحكومة الإسرائيلية، في قطع الإمدادات عن السكان في قطاع غزة.

أضاف محسن، خلال مداخلة بقناة "اكسترا نيوز"، أن تهجير سكان قطاع غزة للجنوب، رسالة واضحة من الكيان الصهيوني للنزوح على مصر، وهذا مخطط واضح للحكومة الإسرائيلية.

محو للقضية الفلسطينية

أوضح، أن خطورة مخطط التهجير من قبل الحكومة الإسرائيلية، ما هو إلا محو للقضية الفلسطينية، وعن مدى نجاحه استبعد الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن يحدث ذلك، وهذا ما أكد علية الرئيس عبد الفتاح السيسي.