علاء نبيل: منتخب مصر فى مرحلة " التكوين".. والأداء غير مقنع

أكد علاء نبيل مدرب منتخب مصر الأسبق، إن مازال حتى الآن مستوى المنتخب الوطني قبل المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة فى كوت ديفوار 2024، مقلق للغاية.

وقال علاء نبيل فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر فى مرحلة التكوين ولكن الأداء مع روي فيتوريا غير مقنع حتي الآن.

وأضاف:" روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عليه حسم عدد من الأمور وتطوير الأداء وأن يكون هناك خطة بشكل أوضح قبل المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ويذكر أن المنتخب الوطني أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية على تواجده فى المجموعة الثانية بجانب كل من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

رأي فرج عامر في الشناوي



في سياق اخر علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أداء النادي الأهلي في مباراة الإسماعيلي .

وكتب "عامر"، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك، "مباراة الأهلي والإسماعيلي التي فاز فيها الأهلي ١/٣ لم يكن علي معلول ومحمد هاني في أفضل حالتهما الفنية والذهنية، وهذا ما تسبب في العديد من الهجمات والركلات الركنية علي الأهلي وانتهت بهدف".

وتابع "ولولا تألق الشناوي لدخل اكثر من هدف، الأهلي لديه منافسات قوية جدا في البطولات الأفريقية وكاس العالم للأندية القادم عندة اكثر من لاعب مميز ممكن يشغل مكان للظهير الأيمن اذا استمر تذبذب مستوي محمد هاني ، المشكلة الكبري في الظهير الأيسر في حالة اهتزاز مستوي علي معلول ".

عقد محمد الشناوي مع الأهلي



كشف الناقد محمود المخبزي عن تفاصيل جلسه ستجمع محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي مع مسؤولي النادي خلال الأيام المقبلة.

وأكد المخبزي في تصريحات عبر برنامج اللعيب أن مسؤولي الأهلي سيعقدوا جلسه مع الشناوي من أجل تعديل عقده مع الفريق خاصة وأنه اللاعب الوحيد الذي لم يعدل عقده بالإضافة لانه تلقي عدد كبير من عروض الاحتراف ولكنه فضل البقاء داخل الفريق لحاجة الأهلي له.

وأضاف أن الأهلي ينوي أيضا البدء في مفاوضات تجديد عقد عبدالمنعم نجم الفريق على الرغم من أن عقده سينتهي ٢٠٢٥ ولكن الأهلي يرغب في حسم الأمور مبكرا حتي لا تتكرر ازمه حسين الشحات .

الشناوي يدعم القضية الفلسطينية



دعم محمد الشناوي، حارس مرمي النادي الأهلي، ومنتخب مصر، رسالة دعم وتأييد للشعب الفلسطيني بعد اعمال العنف ضدهم من الاحتلال .

وكتب عبر حسابه علي فيسبوك :"لك الله يا غزة اللهم بردًا وسلامًا على غزة وأهلها .. اللهم إني استودعتك غزة وأهلها ورجالها ونسائها وشيوخها وشبابنا وأطفالها اللهم أنهم مغلوبون على أمرهم فانتصر لهم يا رب .. رحم الله شهداء غزة وربط على قلوب أهاليهم من كل شر .. إنا لله وإنا لحكمه من الصابرين وحسبنا الله ونعم الوكيل".



وتغادر بعثة منتخب مصر بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، اليوم، الإثنين، إلى دولة الإماراتالشقيقة،استعدادا للمعسكر المقرر في أيام فيفا، في الفترة من ١٢ إلى ١٧ أكتوبر الجاري.

ويتخلل المعسكر وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات، في إطار الإعدادللتصفياتالأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وضمت قائمة منتخب مصر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

أحمد نبيل كوكا

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفي فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفي محمد

مروان حمدي

خناقة الشناوي مع محمد عبدالمنعم

كشف الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، حقيقة وجود خلاف بين محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقائد الفريق، مع محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، عقب مواجهة المصري البورسعيدي، بالدوري المصري.

وأكد هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ما حدث أن مروان عطية في نهاية المباراة مرر كرة بشكل خاطئ، ليعاتب محمد الشناوي اللاعب، ويتدخل محمد عبدالمنعم مدافع الفريق، بشكل ساخر في الحوار".



وتابع أمير هشام: "عبدالمنعم قال للشناوي، يا كابتن هو انت هتمنح الملعب كله تعليمات ياريت تفضل في مرماك، ودخل الثلاثي في حالة ضحك واستمر الأمر حتى غرف الملابس".

واختتم: "بعد أنباء مشادة الشناوي وعبدالمنعم، كان هناك حالة من الدهشة بين اللاعبين بسبب تناول وسائل الإعلام الأمر على أنه مشادة بين الطرفين".

خناقة الشناوي وإمام عاشور



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة أزمة محمد الشناوي وإمام عاشور نجمي الفريق.

وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية، أن أحاديثا عديدة ترددت عن حدوث مشادة بين الشناوي وعاشور عقب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، مشددا على أنه كان هناك مقترح بتصوير فيديو لهما لتكذيب ما يتردد.



وأضاف شوبير أن اللاعبين رفضا تماما الأمر، وأصرا على أن الرد سيكون في الملعب، وهو ما ظهر جليا في مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي أمس.

وقال شوبير، إنه كان مقاطعا لإمام عاشور لمدة موسمين؛ بسبب تصرف مسيئ له، على الرغم من كونه لاعب كبير، مشيرا إلى أن موقفه المعادي لـ إمام عاشور، انتهى؛ عقب تصرف إنساني قام به الأخير.