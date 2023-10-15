اتركوا محمد صلاح في حاله.. فرج عامر يثير الجدل بمنشور جديد

علق الإعلامي فرج عامر على موقف اللاعب المصري محمد صلاح، من أزمة فلسطين.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"اتركوا محمد صلاح في حاله ، لاتحملوة أكثر مما يحتمل".

يذكر أن الدولي محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، تعرض لهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا؛بسبب عدم نشره أو تحدثه عن دولة فلسطين وأحداث قطاع غزة، الذي دُمر؛ بسبب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتساءل رواد السوشيال ميديا، عن سبب صمت الفرعون المصري محمد صلاح، وعدم تحدثه عن أحداث غزة، أو حتىالتعليق أو النشر عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يتابعها الملايين من الجماهيرالمحبة لـ محمد صلاح حول العالم، وليس الوطن العربي فقط.



