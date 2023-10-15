رمضان السيد عن إمكانية تعاقد الأهلي مع عمر كمال: سيكون أهم صفقة

وجه رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، نصيحة خاصة لمسؤولي الأهلي بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.

قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمر كمال عبد الواحد سيكون من أهم صفقات الأهلي حال أتم الأهلي التعاقد معه" .

وأضاف: "عمر كمال مميز هجوميا ويقوم بإرسال عرضيات رائعة ويجيد التسديد بالطبع سيكون صفقة مهمة للأهلي حال إتمامها" .



وعن مارسيل كولر مدرب الأهلي قال: "الأهلي معاه واصل لـ فورمة عالية جدا".

في وقت أخر، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معجب بقدرات عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر، ويسعى لضمه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر يرغب في الاستفادة من خدمات اللاعب في مركز الجناح الأيمن، ومعجب بقدراته بشدة".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع عمر كمال، وهناك إعجاب داخل الإدارة بتمسك اللاعب برغبته في ارتداء قميص الفريق".