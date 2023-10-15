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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد عن إمكانية تعاقد الأهلي مع عمر كمال: سيكون أهم صفقة

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

وجه رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، نصيحة خاصة لمسؤولي الأهلي بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.

قال رمضان السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عمر كمال عبد الواحد سيكون من أهم صفقات الأهلي حال أتم الأهلي التعاقد معه" .

وأضاف: "عمر كمال مميز هجوميا ويقوم بإرسال عرضيات رائعة ويجيد التسديد بالطبع سيكون صفقة مهمة للأهلي حال إتمامها" .


وعن مارسيل كولر مدرب الأهلي قال: "الأهلي معاه واصل لـ فورمة عالية جدا".

في وقت أخر، أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معجب بقدرات عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر، ويسعى لضمه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر يرغب في الاستفادة من خدمات اللاعب في مركز الجناح الأيمن، ومعجب بقدراته بشدة".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع عمر كمال، وهناك إعجاب داخل الإدارة بتمسك اللاعب برغبته في ارتداء قميص الفريق".

رمضان السيد عمر كمال عبد الواحد الأهلى

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