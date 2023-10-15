صفقة رابحة.. سعر iphone 11 فى السعودية

لازال جوال آيفون 11 أحد أكثر هواتف آبل مبيعاً على مدار تاريخها، لما يقدمه من قيمة مقابل سعر مع تصميم أنيق وبطارية مميزة.

وصل سعر iphone 11 سعة 64 جيجابايت إلى 1880 ريال سعودي، والذى بشاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت.

يقدم هاتف iphone 11 الذى صدر فى عام 2019، مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a13.

آيفون 11

بالإضافة لتجهيز iphone 11 لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار.

يعطيك iphone 11 بطارية جيدة سعة 3110 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي.